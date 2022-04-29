Kanserden koruyan hücrelerin %70’ine sahip! Bağışıklığı çelik gibi yapmanın sırrı bu organda

"Ne yerseniz osunuz" bakış açısı, tıp dünyasında da oldukça kabul gören ve günlük yaşamanızı değiştirebilecek önemli bir fikir. Sağlıklı bir bağırsak yapısı, beyninizde, bedeninizde ve zihninizde sağlıklı bir bütünlük oluşturur. İşte sağlıklı bir bağırsağın gücüne dair etkiler…

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Sağlıklı bir bağırsak, virüsler, mantarlar ve kötü bakterilerle savaşan bağışıklık hücreleri ve sağlıklı bakteriler yönünden zengindir. Bu sayede bağışıklık sisteminin de en önemli destekçisidir. Uzmanlar tarafından bağışıklık sisteminin %70'ni oluşturduğu söylenen bu organın sağlıksız olması, enfeksiyonlara yol açabilir, hatta kanserler savaşma kabiliyetini bile engelleyerek kanser gibi ölümcül rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olabilir.

ZİHİN SAĞLIĞI

Bağırsakta, omurilik kadar sinir bulunur ve beyinle direkt bağlantısı vardır. Bu durum ise yetersiz beslenme durumunda depresyon, endişe gibi sorunlarla baş etmek zorunda kalacağınız anlamına gelir. Kötüleşen zihinsel sağlık da aynı zamanda sağlıksız bir bağırsağa neden olabilir. Tam da bu nedenle bu önemli ilişkinin farkında olarak düzenli beslenmek, ruh haliniz üzerinde büyük değişimler oluşturabilir.