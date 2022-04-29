Kanserden koruyan hücrelerin %70’ine sahip! Bağışıklığı çelik gibi yapmanın sırrı bu organda

"Ne yerseniz osunuz" bakış açısı, tıp dünyasında da oldukça kabul gören ve günlük yaşamanızı değiştirebilecek önemli bir fikir. Sağlıklı bir bağırsak yapısı, beyninizde, bedeninizde ve zihninizde sağlıklı bir bütünlük oluşturur. İşte sağlıklı bir bağırsağın gücüne dair etkiler…
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ
Sağlıklı bir bağırsak, virüsler, mantarlar ve kötü bakterilerle savaşan bağışıklık hücreleri ve sağlıklı bakteriler yönünden zengindir. Bu sayede bağışıklık sisteminin de en önemli destekçisidir. Uzmanlar tarafından bağışıklık sisteminin %70'ni oluşturduğu söylenen bu organın sağlıksız olması, enfeksiyonlara yol açabilir, hatta kanserler savaşma kabiliyetini bile engelleyerek kanser gibi ölümcül rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olabilir.
ZİHİN SAĞLIĞI
Bağırsakta, omurilik kadar sinir bulunur ve beyinle direkt bağlantısı vardır. Bu durum ise yetersiz beslenme durumunda depresyon, endişe gibi sorunlarla baş etmek zorunda kalacağınız anlamına gelir. Kötüleşen zihinsel sağlık da aynı zamanda sağlıksız bir bağırsağa neden olabilir. Tam da bu nedenle bu önemli ilişkinin farkında olarak düzenli beslenmek, ruh haliniz üzerinde büyük değişimler oluşturabilir.
EKLEMLER VE KASLARDAKİ GÜÇ
Sağlıksız bir bağırsak, aynı zamanda zayıf bir bağışıklık sistemi demektir. Bu durum ise eklemlerde ve kaslarda iltihaplanmaya neden olarak vücudunuzda önemli bir güç kaybına neden olur. Bu nedenle sürekli olarak kas ve eklem ağrıları çekiyorsanız, ilk olarak beslenme sisteminizi değiştirmeyi denemekle başlayabilirsiniz.
ADETA İKİNCİ BİR BEYİN
Bağırsaklardaki milyonlarca bakteri, bağırsaklardan vücuda aktarılmakla kalmaz, aynı zamanda sinir uçları beyninizle ve hormonlarınız arasında bir iletişim kurarak zihninizi ve ruh halinizi düzenler. Bu sayede beyninizle ortak bir çalışma alanına sahip olan bu organ, yaşama bakış açısını da değiştirir.
BAĞIRSAKLAR NASIL İYİLEŞTİRİLİR?
Ne zaman yediğinize ve ne yediğinize dikkat en önemli ayrıntı. Lifler, renkli meyveler ve sebzeler, kepekli tahıllar, protein ve baharatların doğru oranda tüketilmesi, bağırsaklardaki iyi bakterileri artırarak genel sağlığınızı büyük oranda düzenliyor.
UCLA İnsan Beslenmesi Merkezi'nin bir doktoru ve yöneticisi olan David Heber, bağırsaklarınızın biyolojik bir saatte çalıştığını ve her gün tutarlı saatlerde yemek yemenin sindirimi en iyi düzeye getirdiğini belirtiyor.
PROBİYOTİKLERİ ATLAMAYIN
Heber, bağırsaklar için tüketilebilecek en iyi şeyin, doğal yoğurt olduğunu belirtiyor. Böylece yararlı bakterilerin vücuda alınmasını sağlarken aynı zamanda mevcut iyi bakterileri de destekler. Turşu, lahana turşusu gibi fermente gıdalar da bağırsakları iyileştirmekte oldukça etkilidir.
YETERLİ UYKU
Uyku, bedeninizdeki tüm organlar gibi bağırsaklarda da oldukça etkili. Bağırsakların da dinlenmeye ihtiyacı olduğu düşünüldüğünde uyku süresine dikkat ederek kendini yenilemek için yeterli düzeyde dinlenildiğine dikkat etmek önemli.