Kanseri aylar öncesinden haber veren o belirti! Midenizde bunu hissediyorsanız...

İngiliz bilim insanları yumurtalık kanseri olan kadınların, teşhis konmadan yaklaşık 8 ay önce, kanser olmayan kadınlara göre daha fazla ağrı kesici ve hazımsızlık ilaçları kullanmaya başladıklarını ortaya çıkardı.

DHA Giriş Tarihi: 28.01.2023 16:42 PAYLAŞ ABONE OL

İngiltere merkezli Imperial College London liderliğinde yürütülen araştırmada, yaklaşık 300 kadının 6 yıllık kartlı alışveriş geçmişi incelenerek yumurtalık kanseri teşhisi ile reçetesiz ağrı kesici ve hazımsızlık ilaçları satın alma arasında bir bağlantı olup olmadığına bakıldı.

Sonuçları Perşembe günü yayınlanan bilim insanları, yumurtalık kanseri olan kadınların teşhis konmadan yaklaşık 8 ay önce, kanser olmayan kadınlara göre daha fazla ağrı kesici ve hazımsızlık ilaçları satın alıp kullanmaya başladıklarını tespit etti.