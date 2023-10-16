Kanseri tespit etmenin yolu! %70’i bu şekilde anlıyor...





HASTALARIN YÜZDE 70'İ KENDİSİNİ İNCELERKEN TESPİT EDİYOR

Doç. Dr. Gök, günümüzdeki meme kanseri belirtilerinin büyük bir kısmının kişinin kendisi tarafından bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kanserli kitleler sert, düzgün kenarlı, pürüzlü yüzeyli ve meme dokusunda gizlenmeyecek şekilde değişikliğe uğrar. Memede ele gelen bir şişlik veya kitle, iki meme arasında ortaya çıkan asimetri, meme ucunun içe doğru çekilmesi, şekilde değişiklik, memelerde kızarıklık, yara, egzama, kabuklanma, çatlama, deride portakal kabuğuna benzer görünüm, memede olağandışı boşluklar veya büyüklük artışı, adet değişikliği, memede bulunandan farklı nitelikte ağrı, meme ucu akıntısı, koltuk altında şişlik kanser tanısını koymaya yarayan önemli bulgulardır. Meme kanserlerinin yüzde 70'ini hastalar kendi memelerini incelerken veya muayene ederken buluyor. Bu yüzden 20 yaşından sonra kadınlar ayda bir kez adet bitimi sonrasındaki dönemde ayna karşısında kendi memelerini gözlemlemeli ve elleriyle memelerini, koltuk altlarını yoklamalılar. Herhangi bir değişiklikte farklılık varsa, en kısa sürede doktora başvurmalılar."