Kanserin 3 belirtisi! Basit bir ağrı deyip geçmeyin...

2- KANAMA Tükürükte veya balgamda kan gelmesi ilk anda akciğer kanserini akla getirir. Bu durum üst solunum yolları ile ilgili bir kanserden de kaynaklanabilir. Makattan kan kaybı ise kolon kanserinin belirtilerinden biri olabilir. İdrardan kan gelmesi, mesane, böbrek veya diğer idrar yolları kanserlerinin işaretleri arasında yer alırken kadınlarda vajinal kanamaların nedenleri arasında rahim veya rahim ağzı kanseri öne çıkar.

3- ŞİŞLİK Vücutta oluşabilecek şişlikler de kanserin önemli belirtileri arasında yer alır. Yumuşak dokuda ya da kemiklerde gelişen tümörler kendilerini şişlikle belli ederler. Boyun, koltuk altı ve kasıklarda lenf bezlerinin şişmesi lenfoma sebebiyle olabilir. Kanser veya lenfoma nedenli lenf bezi büyümeleri genellikle ağrısız bir şekilde seyreder.



HER BELİRTİ KANSER DEMEK DEĞİLDİR

Doç. Dr. Haksöyler, fark edilebilecek çoğu belirtinin sadece kansere özgü olmayıp farklı hastalıkların işareti olabileceğini de kaydederek, "Örneğin kanamalar; boğazda tahriş, diş eti hastalıkları, mide kanaması veya böbrek taşı gibi nedenlerle olabilirken, şiddetli bir soğuk algınlığı sırtta, göğüste ağrıya yol açabilir. Veya bazı cilt dokularında ödem ya da küçük travmalar nedeniyle şişlikler meydana gelebilir. Bu nedenle kendinizde bir farklılık gördüğünüzde panik olmadan ama durumu ciddiye alarak kontrol olmak önemlidir" şeklinde konuştu.

Haksöyler, muhtemel bir kanser tanısında, doğru zamanda ve doğru tedaviler uygulandığında, kaynaklandığı organ ve türü ne olursa olsun yüz güldürücü sonuçlar elde etmenin mümkün olduğunu söyledi.