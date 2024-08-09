Kanserin 7 belirtisi açıklandı! "Nefesim daralıyor" dediğiniz anda...



"Testiste büyüme ve ele gelen kitle, testis kesesinde ağırlık hissi, karında ve kasık bölgesinde ağrı, testis kesesinde sıvı toplanması, testislerde ağrı ve rahatsızlık hissi, memelerde ağrılı büyüme ve sırt ağrısı. Testiste ele gelen bir kitle, aksi ispat edilmediği sürece tümör olarak kabul edilir ve vakit kaybetmeden tedaviye başlanır. Gerekli patolojik incelemenin yapılması ve tanının kesinleştirilmesi konusunda çabuk davranmak oldukça önemlidir. Patolojik incelemenin sonucuna göre hastalığın hangi evrede olduğu ve hücre yapısına göre değişiklik gösteren alt tipleri tanımlanmaktadır. Elde edilen sonuç doğrultusunda 'kemoterapi' veya 'radyoterapi' gibi ek bir tedaviye ihtiyaç duyulup duyulmadığı belirlenmektedir. Ameliyat sonrası tümörün evresine ve tipine göre iyi bir takip yapılmalıdır. Hastalığın tedavisinde başarı şansını artıran en önemli faktör erken tanı ve kısa sürede yapılan uygun tedavidir."