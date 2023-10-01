Kanserin en büyük savaşçısı olduğu ispatlandı! Daha oluşmadan tümörü yok ediyor...

Tüm bu açıklamalar sırasında Dr. Mosley, domates ve kanser arasındaki ilişkiyi ABD'deki Oregon Eyalet Üniversitesi'nden Profesör Richard van Breeman ile konuştu. Bir antioksidan deposu olarak bilinen likopenin çok güçlü bir antioksidan olduğunu belirten Breeman, kanserin daha "başlangıçta" önlenebileceğini belirtti.

Breeman ayrıca, domatesin erkeklerde prostat kanserine yakalanmayı önlemede özellikle etkili olduğunu hem de kadınlarda meme kanserine karşı da koruyucu olduğu tespit edildiğini söyledi.

Son 20 yılda; likopenin kanser karşıtı özelliklere sahip olup olmadığına dair pek çok araştırma yapıldığını belirten Breeman, domates sosu, domates salçası ve taze domatesin prostat kanseri görülme oranını düşürdüğüne dair önemli veriler elde edildiğini anlattı.