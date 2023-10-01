Kanserin en büyük savaşçısı olduğu ispatlandı! Daha oluşmadan tümörü yok ediyor...

200'den fazla türü bulunan kanser, insanlığın en büyük sağlık sorunlarından biri. Üstelik her iki kişiden birinin yaşamı boyunca bir tür kansere yakalanabileceği de tahminler arasında bulunuyor. Fakat bundan korunmak ise elimizde. Özellikle sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak da büyük önem taşıyor.
Micheal Mosley, salatalarda, kahvaltılarda ve yemeklerde bolca tükettiğimiz bir besinin kanserin en önemli koruyucularından biri olduğunu belirtiyor. Bu nedenle hepimizin daha fazla "domates yemesi"gerektiğini söyleyen doktor, özellikle pişmiş domatesin kanser önleyici özellikler konusunda çok güçlü olduğunu vurguluyor.
Dr. Mosley, domatesin kanser önlemede önemli bir değişim oluşturan likopen adlı antioksidan yönünden çok zengin olduğunu açıkladı. Domatesi yemeden önce pişirmek ise; çok daha faydalı. Domatesin ısıya maruz kalması, kalın hücre duvarlarının parçalanarak likopenin vücut tarafından daha kolay emilmesini sağlıyor.
Mosley, özellikle prostat kanseri riskine karşı, domates tüketiminin koruyucu etkileri olduğuna dair önemli veriler elde edildiğini de belirtti.
Tüm bu açıklamalar sırasında Dr. Mosley, domates ve kanser arasındaki ilişkiyi ABD'deki Oregon Eyalet Üniversitesi'nden Profesör Richard van Breeman ile konuştu. Bir antioksidan deposu olarak bilinen likopenin çok güçlü bir antioksidan olduğunu belirten Breeman, kanserin daha "başlangıçta" önlenebileceğini belirtti.
Breeman ayrıca, domatesin erkeklerde prostat kanserine yakalanmayı önlemede özellikle etkili olduğunu hem de kadınlarda meme kanserine karşı da koruyucu olduğu tespit edildiğini söyledi.
Son 20 yılda; likopenin kanser karşıtı özelliklere sahip olup olmadığına dair pek çok araştırma yapıldığını belirten Breeman, domates sosu, domates salçası ve taze domatesin prostat kanseri görülme oranını düşürdüğüne dair önemli veriler elde edildiğini anlattı.
Breeman, vücuttaki birçok organın DNA'yı kontrol etmek, onarmak ve uygun DNA kodunu korumak için son derece etkili bir yöntemi olsa da; prostatın nispeten bu konuda daha yetersiz olduğunu belirtti. Fakat domateste bulunan likopen, başlangıçta oluşan DNA hasarını önlemeye yardımcı olarak kanserli hücre oluşum riskini düşürebilir.
Breeman, beslenme sistemine domatesi nasıl eklenmesi gerektiği sorusuna ise; ister bir domatesli makarna, isterseniz bir domatesi bol bir salatayla ihtiyacınız olan likopeni alabileceğinizi söyleyerek cevap verdi.
Domates içeren bir porsiyon salatanın 5-10 mg likopen sağlarken 100 gram domates sosunda ise; 50 mg gibi zengin oranda likopen bulunuyor. Breeman ise; bu noktada dengeli ve çeşitli bir diyetin en iyisi olduğunu, domatesin de bunun en önemli parçalarından biri olduğunu belirtiyor.