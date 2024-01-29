Kanserin en erken belirtisi! Cildinizde bu görünüm varsa…

Bir tür kan kanseri olan lösemi de her yaşta ortaya çıkabilir ve çok spesifik olmayan semptomlar nedeniyle teşhis sıklıkla çok gecikir.
Ancak tüm kanserlerde olduğu gibi semptomları erken tespit etmek, başarılı tedavi için en iyi şansı sağlamak açısından önemlidir.
Dr. Asif Ahmed, bir doktora görünmenizin işareti olabilecek kan kanserinin beş belirtisini paylaştı.
1. Açıklanamayan veya kalıcı enfeksiyonlar
2. Sürekli yorgun hissetmek ve ateş
3. Cilt değişiklikleri - yine sebepsiz olarak cildinizin normalden daha solgun olması veya vücudunuzda küçük, iğne batmasına benzer kırmızı noktaların ortaya çıkması gibi.
4. Genelleştirilmiş lenfadenopati – koltuk altı, boyun veya kasıktaki şişlikler gibi
5. Karaciğer veya dalak büyümesi veya kalıcı, açıklanamayan alışılmadık kanama
Dr. Ahmed şunları söyledi: "Bunlar spesifik olmayan semptomlardır, dolayısıyla lösemi sıklıkla gözden kaçar.
"Yani bunlardan herhangi birine sahipseniz lütfen doktorunuza gidin, muayene olmanız ve bazı kan testleri yaptırmanız gerekiyor."
Akut lösemi, kanserin hızlı ve agresif bir şekilde ilerlediği anlamına gelir ve genellikle teşhis konulduktan birkaç gün sonra tedavi başlar.
Lösemi semptomlarınız olduğunu düşünüyorsanız doktorunuzla konuşun.