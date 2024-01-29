Kanserin en erken belirtisi! Cildinizde bu görünüm varsa…

1. Açıklanamayan veya kalıcı enfeksiyonlar

2. Sürekli yorgun hissetmek ve ateş

3. Cilt değişiklikleri - yine sebepsiz olarak cildinizin normalden daha solgun olması veya vücudunuzda küçük, iğne batmasına benzer kırmızı noktaların ortaya çıkması gibi.

4. Genelleştirilmiş lenfadenopati – koltuk altı, boyun veya kasıktaki şişlikler gibi

5. Karaciğer veya dalak büyümesi veya kalıcı, açıklanamayan alışılmadık kanama