Kanserin sebebi tuvalette oturma şekliniz! Kendinize bunu yapmayın

Bağırsak kanseri, yaygın bir kolorektal kanser türü olarak giderek yaygınlaşan bir hastalık. Oldukça farklı risk faktörleri olan bu hastalıkta, özellikle fiziksel hareketsizlik ve aşırı kilo, hastalığın iki ana nedenini oluşturuyor. Fakat uzmanlara göre, tuvalete gitme sırasında yanlış şekilde oturmak da bağırsak kanseri riskinin önemli sebeplerinden biri.

Doktor Lee, teorilerden birinin batı ülkelerinde bağırsakları boşaltmak için tuvalete oturmanın buna neden olabileceğini fakat genelde gelişmekte olan ülkelere bakıldığından çömelerek tuvalete gitmenin daha yaygın görüldüğünü, bunun da kanser riskini düşüren bir faktör olduğunu belirtti.

Doktor Deborah Lee, çok sayıda epidemiyolojik çalışmanın kronik kabızlığın bağırsak kanseri için önemli bir risk faktörü olduğunu dile getiriyor. Üstelik, bağırsak kanseri vakalarının %63'ü şaşırtıcı bir şekilde batı ülkelerinde yoğun şekilde görülüyor.

Oturarak tuvalete çıkmanın daha fazla kabızlığa neden olduğunu belirten Dr. Lee, çömelme, dışkılama için doğal bir pozisyon olduğunu bunun da birçok yönden amaca uygun olduğunu anlattı.

Öncelikle çömelerek tuvalete çıkmak, yerçekiminin işini daha doğrusunu yapmasına izin verdiğini, çömelmenin, gövdenin doğal ağırlığının baskı yaparak daha az ıkınmayı sağlaması da daha doğal bir süreci oluşturur.