Kansızlık Mide Bulantısı Yapar Mı? Kansızlıkta Mide Bulantısı Olur Mu?

"Kansızlık ve demir eksikliği mide bulantısı yapar mı?" gibi bir sorunun tüm ayrıntılarıyla yanıtlanması için bu iki rahatsızlığın temel nedenleri ve belirtileri açıklanmalıdır. Daha sonra anemiyle demir eksikliği arasındaki ilişkiye göre "Kansızlıkta mide bulantısı olur mu?" diyenlere cevap verilebilir. Buna bağlı olarak "Kansızlık mideye vurur mu?" sorusuna yanıt arayan ve bu semptomlara sahip olan kişilere çeşitli önerilerde bulunulması mümkündür.

Kansızlık Mide Bulantısı Yapar Mı?

Anemi olarak da adlandırılan kansızlık probleminin hangi belirtilerle ortaya çıktığının öğrenilmesi için ilk olarak bu rahatsızlığın ne olduğu anlaşılmalıdır. Vücuttaki dokularla organlara oksijen taşımakla görevli olan kırmızı kan hücrelerinin yeterli miktarda olmaması durumunda kansızlık ortaya çıkar. Bu durumun farklı hastalıklara bağlı olarak gelişebildiği bilinir. Ayrıca kanda bulunan demir oranının az olmasına bağlı olarak da alyuvar üretiminin azalması söz konusudur. Bu da demir eksikliği anemisi olarak da adlandırılan kansızlık problemini tetikler. Ele alınan bu sağlık sorununun yaygın olarak görülen semptomları incelendiği zaman "Kansızlık mideye vurur mu?" sorusuna "evet" şeklinde cevap verilebilir. Kansızlığa bağlı olarak meydana gelebilen diğer belirtiler ise aşağıdaki gibidir:

Enerji kaybı, gün içerisinde aniden yorgunluk hissinin oluşması

Nefes darlığı, göğüs ağrısı

Baş ağrısı ve baş dönmesi

Uykusuzluk, kalp ritim bozukluğu

Mide bulantısı, midede ülser oluşumu

Ciltte solukluk, bacaklara kramp girmesi

Demir Eksikliği Mide Bulantısı Yapar Mı?

Kandaki demir oranının yeterli seviyede olmaması durumunda alyuvar üretimi azalabilir. Bu da demir eksikliği anemisi denilen kansızlık türünün ortaya çıkmasına yol açar. Demir eksikliği anemisinin belirgin semptomları arasında halsizlik, konsantrasyon problemleri, baş ağrısı, baş dönmesi, ciltte kuruluk ve uyku problemleri yer alır. Ancak bu rahatsızlığa bağlı olarak mide ülseri oluşumunun tetiklenmesi de olasıdır. Dolayısıyla "Kansızlıkta mide bulantısı olur mu?" sorusuna yanıt arayanlara uzmanlar tarafından ortaya konulan bilimsel veriler çerçevesinde açıklama yapılabilir. Demir eksikliği anemisine sahip olan bir bireyde ülser geliştiği zaman mide bulantısı ve midede yanma hissi gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Ancak mide problemlerini etkileyen rahatsızlığın net bir şekilde teşhis edilebilmesi için mutlaka bir uzmana danışılması önerilir.