Karaciğer Ne İşe Yarar? Karaciğer Görevi ve Vücuda Faydası Nedir?

Karaciğer ne işe yarar, vücut içindeki görevlerine baktığımızda sindirime yardımcı olması en başta gelmektedir. Karaciğer, vücudumuzdaki 1,4-1,7 kg ağırlığı, yumuşak, pembemsi-kahverengi, üçgen şeklinde en büyük organıdır. Karaciğer görevi, işlevi ve fiziksel özellikleri kapsamında özellikle besinleri çevirme ve yararlı hale getirmedir. Bu durumda karaciğerin vücuttaki görevi nedir, baktığımızda kan pıhtılaştırıcı faktörleri, protein enzimlerini, ilaç ve alkol gibi toksik maddeleri temizler.

Karaciğer Ne İşe Yarar?

İnsan vücudu muhteşem bir uyumun birleşenlerinden oluşan mucizevi bir organizmadır. Her organın bir işlevi ve görevi varken bu organlar işlevlerini yerlerine eksiksiz getirmektedir. Bu organların birinde bir eksiklik ya da sorun olduğunda vücutta bazı hastalıklar ve problemler ortaya çıkmaktadır.

Bu organların arasında karaciğer, önemli bir göreve ve işleve sahiptir. Karaciğer, vücudumuzdaki 1,4-1,7 kg ağırlığı, yumuşak, pembemsi-kahverengi, üçgen şeklinde en büyük organıdır. Karaciğer de vücuttaki diğer organlar gibi önemli görevler ve faydalara sahiptir. Bu görevler arasındaki en önemlisi vücuttaki salgı üreterek sindirim sistemine katkı sağlamasıdır. Sindirim sistemindeki rolü bu nedenle çok büyüktür. Bunun yanında iyi bir depodur. Vitaminleri, yağları, şekerleri ve enerji sağlayan besinler depo eder.

Karaciğer Görevi ve Vücuda Faydası Nedir?

Sindirim sisteminin önemli parçalarından biri olan karaciğerin görevleri sınırlı olmakla beraber yukarıda en önemli görevlerinden söz ettik. Bunların yanında diğer önemli görevlerini sıralayacak olursak: