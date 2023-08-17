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Karaciğer yağlanması testi! Ayak bileklerinizdeki bu belirti en büyük sinyali

Karaciğer, vücutta 500’den fazla temel işlevi sağlayan hayati organlardan biri. Bu nedenle olası bir sorunda, yaşanabilecek riskleri engellemek için karaciğer sağlığına dikkat etmenin yanı sıra; uyarı işaretlerini izlemek de büyük önem taşıyor. Özellikle karaciğer yağlanması bu noktada sık karşılaşılan sorunlar arasında.

Giriş Tarihi: 17.08.2023 14:25 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 14:29
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Karaciğer yağlanması testi! Ayak bileklerinizdeki bu belirti en büyük sinyali

Adından da anlaşılacağı gibi, karaciğer yağlanması, karaciğerde aşırı yağ birikmesi sonucunda olur. Karaciğer yağlanması, hastalığının erken evrelerinde genellikle semptom göstermez, yani yıllarca fark edilmeden geçebilir.

Belirti vermemesi gibi riskli durumlar, karaciğer yetmezliği ve hatta ölümle sonuçlanabilecek hastalığın son ve en şiddetli aşaması olan siroza ilerleyebileceği için tehlikelidir. Uzmanlar, sirozu, sürekli, uzun süreli karaciğer hasarının neden olduğu karaciğer skarlaşması olarak tanımlıyor.

Skar dokusu, karaciğerdeki sağlıklı dokunun yerini alır ve karaciğerin düzgün çalışmasını engeller. Sirozun neden olduğu hasar iyileşemeyebilir ve sonunda o kadar yaygın hale gelebilir ki karaciğeriniz çalışmayı durdurur. Buna karaciğer yetmezliği denir.

Karaciğer işlerlik gösteremediği durumda, siroz ölümcül olabilir. Ancak, durumun bu aşamaya ulaşması genellikle yıllar alır ve doğru tedavi, ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir.

Sirozun bir belirtisi, ödem olarak bilinen bacaklarda ve ayak bileklerinde şişliktir. öBunun nedeni, karaciğerdeki hasarın - gastrointestinal sistemden, safra kesesinden, pankreastan ve dalaktan karaciğere kan taşıyan - portal damara baskı yapabilmesi ve bunun sonucunda belirli bölgelerde sıvı birikmesine neden olabilmesidir.

Bu şişlik ayrıca ayakları ve karnı da etkileyebilir.

Ödem belirtileri şunları içerir:

  • Şişmiş bilekler, ayaklar veya bacaklar
  • Parlak veya gergin cilt
  • Cilde bastığınızda cilt rengindeki değişiklikler, rahatsızlık, sertlik ve ezikler.

Diğer, daha yaygın ödem nedenleri arasında çok uzun süre oturmak, hamilelik, yaralanma veya böcek ısırığı gibi sebepler bulunsa da; tüm bu sebeplerin dışında ödem sorunuyla karşılaşıyorsanız bir doktora görünmelisiniz.

Açıklanamayan ödem yaşarsanız, özellikle karaciğer yağlanmasının diğer belirtileriyle birleşirse, doktorunuzla konuşmalısınız.

Uzmanlara göre karaciğer yağlanmalarının diğer belirtileri arasında;

  • Karnın sağ üst kısmında (kaburgaların sağ alt tarafında) donuk veya ağrıyan bir ağrı
  • Aşırı yorgunluk
  • Açıklanamayan kilo kaybı
  • Zayıflık
  • Sarılık da bulunuyor.

Karaciğer yağlanması riskini azaltmanın yolları arasında;

  • Fazla kilonuz varsa kilo vermek
  • Sigarayı bırakmak
  • Düzenli egzersiz
  • Sağlıklı, dengeli beslenme yer alıyor.
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