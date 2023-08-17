Karaciğer yağlanması testi! Ayak bileklerinizdeki bu belirti en büyük sinyali

Karaciğer işlerlik gösteremediği durumda, siroz ölümcül olabilir. Ancak, durumun bu aşamaya ulaşması genellikle yıllar alır ve doğru tedavi, ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir.

Sirozun bir belirtisi, ödem olarak bilinen bacaklarda ve ayak bileklerinde şişliktir. öBunun nedeni, karaciğerdeki hasarın - gastrointestinal sistemden, safra kesesinden, pankreastan ve dalaktan karaciğere kan taşıyan - portal damara baskı yapabilmesi ve bunun sonucunda belirli bölgelerde sıvı birikmesine neden olabilmesidir.

Bu şişlik ayrıca ayakları ve karnı da etkileyebilir.