Karaciğer yağlanmasını tersine çeviriyor! Organları yenileyen mucize vitamin

Her yaştan ve ırktan insanın karşılaşabileceği bir hastalık olan karaciğer, özellikle karın bölgesinde olası bir ağrıyla kendisini gösterebilir.

Karaciğer yağlanması, aynı zamanda vücutta iltihaplanmaya kadar uzanabilen önemli bir süreci de tetikler. Fakat yeni yapılan bir çalışma, belirli türde bir vitaminin bu iltihaplanma sürecini tersine çevirebildiğini buldu.

Yakın zamanda Journal of Hepatology'de yayınlanan bir çalışma, Singapur'daki Duke-NUS Tıp Fakültesi'nden bir ekip, bu hastalık üzerindeki etkisini incelemek için, hem B12 vitamini hem de folatın birlikte kullanımını test etti.