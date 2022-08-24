Karaciğer yağlanmasını tersine çeviriyor! Organları yenileyen mucize vitamin

Her yaştan ve ırktan insanın karşılaşabileceği bir hastalık olan karaciğer, özellikle karın bölgesinde olası bir ağrıyla kendisini gösterebilir.
Karaciğer yağlanması, aynı zamanda vücutta iltihaplanmaya kadar uzanabilen önemli bir süreci de tetikler. Fakat yeni yapılan bir çalışma, belirli türde bir vitaminin bu iltihaplanma sürecini tersine çevirebildiğini buldu.
Yakın zamanda Journal of Hepatology'de yayınlanan bir çalışma, Singapur'daki Duke-NUS Tıp Fakültesi'nden bir ekip, bu hastalık üzerindeki etkisini incelemek için, hem B12 vitamini hem de folatın birlikte kullanımını test etti.
"HASTALIĞIN İLERLEMESİNİ DURDURUYOR"
Elde edilen sonuçlara göre; alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasının neden olduğu iltihaplanma ve yaralarda azalamanın yanı sıra B12 vitamini ve folatın yeterli düzeyde almak, hastalığın ilerlemesinde önemli bir yavaşlama sağladığını tespit edildi.
Duke-NUS'tan Araştırma Görevi Brijesh Singh, elde edilen bulguların hem heyecan verici hem de önemli olduğunu söyledi. Oldukça basit bir tedavi şekli olan B12 ve folik asit alımı, geliştirilen tedavilerle birlikte karaciğer yağlanmasını ortadan kaldırabileceğini ve önleyebileceğini belirtti.
"KARACİĞER DOKUSUNDAKİ YARALARA DİKKAT!"
Dr. Leann Poston, karaciğer yağlanmasının, bu organdaki yağ birikmesi sonucunda oluştuğunu, bazı insanlarda bunun iltihaplanmaya ve sonunda dokularda yaralanmaya neden olabileceği ciddi durumlarla sonuçlarnabileceğini belirtti.
Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması ilerledikçe, sağlıklı karaciğer hücrelerinin yerini "yara" dokularının alabileceğini de Poston sözlerine ekliyor.
"SYNTAXIN 17 ADLI PROTEİN EN BÜYÜK ETKEN"
Ayrıca yakın zamanda yapılan bir klinik çalışma, bu sürecin altında yatan nedenin, "syntaxin 17" adlı bir proteinin bozulması ve bu ölü, hasarlı hücrelerin çıkarılmasının engellendiği zaman olduğunu belirtti.
Syntaxin 17, rolü yağları taşımak ve sindirmek olan, sağlıklı enerji metabolizmasını ve iltihaplanmayı önlemeyi destekleyen bir proteindir.
Dr. Poston, alkole bağlı olmayan karaciğer hastalığı nedeniyle ortaya çıkan iltihaplanma ve dokulardaki yara, B12 vitamini ve folatın, karaciğerin işlevini yeniden düzenlemesini sağlayan sintaksin 17 düzeylerini artırma etkisi sayesinde geriye döndürülebilir olduğunu söyledi.
"B12 VİTAMİNİ ALABİLMEK İÇİN..."
Beslenme sisteminizi düzenlerken folat ve B12 vitamini oranlarını artırmak, karaciğerinizi korumanızın en iyi yolu olabilir. Dr. Poston, bunun için ilk olarak et, balık ve süt ürünlerini tüketmeniz gerektiğini belirtiyor.
İkinci sırada ise yumurta bulunuyor. Düzenli olarak yumurta tüketimi, B12 seviyelerinizdeki iyileşmeyi artıracaktır. Dr. Poston, bu beslenme sistemine mutlaka baklagiller ve yeşil yapraklı sebzeleri de ekleyerek folat ve B12 vitamini seviyelerinizi iyileştirebilirsiniz.