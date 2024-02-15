Karaciğeri "tüketen" 3 alışkanlık! Meyve deyip geçmeyin...

Rusya'da bir grup doktorun tavsiyeleri, Rus haber ajansı Novosit'te yayınlandı. Habere göre Rus doktorlar çok sayıda bilimsel çalışmayı inceledi. Araştırmalarının sonucunda da genellikle çok sayıda kişi tarafından yapılan ancak karaciğere zarar veren 3 alışkanlık tespit edildi.

İlk olarak "bol miktarda meyve yemek" gösterildi. Doktorlar, fruktozun insan sağlığı üzerindeki etkisinin hafife alınmaması konusunda uyardı.

Karaciğere zarar veren ikinci alışkanlık olarak "düzenli ve sürekli olarak ilaç kullanımı" gösterildi. Uzmanlar bu konu hakkında da "Sürekli ilaç kullanan bir kişide yorgunluk, iştahsızlık, karın ağrısı gibi belirtiler görülüyorsa doktora başvurması en doğrusudur" açıklamasını yaptı.

Son alışkanlık için de "Hareketsiz yaşam tarzı" gösterildi.