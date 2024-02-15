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Karaciğeri "tüketen" 3 alışkanlık! Meyve deyip geçmeyin...

Karaciğer, vücudun hayati organlarından biri olmasının yanı sıra birçok risk ile karşı karşıya kalabiliyor. Özellikle yağlanma sorununun sık görüldüğü bu organda, aynı zamanda birçok hastalık da risklerle kendini gösterebiliyor. Karaciğeri en çok zarar veren 3 alışkanlık ise uzmanlar tarafından tespit edildi. İşte ayrıntılar...

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Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:22
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KARACİĞERİ TÜKETEN 3 ALIŞKANLIK! MEYVE DEYİP GEÇMEYİN...

Rusya'da bir grup doktorun tavsiyeleri, Rus haber ajansı Novosit'te yayınlandı. Habere göre Rus doktorlar çok sayıda bilimsel çalışmayı inceledi. Araştırmalarının sonucunda da genellikle çok sayıda kişi tarafından yapılan ancak karaciğere zarar veren 3 alışkanlık tespit edildi.

İlk olarak "bol miktarda meyve yemek" gösterildi. Doktorlar, fruktozun insan sağlığı üzerindeki etkisinin hafife alınmaması konusunda uyardı.

Karaciğere zarar veren ikinci alışkanlık olarak "düzenli ve sürekli olarak ilaç kullanımı" gösterildi. Uzmanlar bu konu hakkında da "Sürekli ilaç kullanan bir kişide yorgunluk, iştahsızlık, karın ağrısı gibi belirtiler görülüyorsa doktora başvurması en doğrusudur" açıklamasını yaptı.

Son alışkanlık için de "Hareketsiz yaşam tarzı" gösterildi.

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