Karaciğeri tüm toksinlerden arındırıyor! Şifası saymakla bitmiyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Selin Ok, karaciğerin çok sağlıklı bir şekilde çalışması gereken organlar arasında yer aldığını vurguladı. Ok, vücudumuza giren yiyecekten içeceğe, ilaca kadar pek çok toksik ya da toksik olmayan maddenin karaciğerden geçtiğini söyledi. En önemli görevi kan ile besinleri ayırmak olan karaciğerin aynı zamanda vücudun ihtiyacı olan pek çok hormonun düzenli çalışmasını sağladığını kaydeden Ok, şöyle konuştu:



"Protein, karbonhidrat, yağ, vitaminler ve ilaçların vücutta işlem görmesine yardımcı olması ve kanın pıhtılaşmasında rol oynaması da karaciğerin görevleri arasındadır. Karaciğerimiz, vücuda giren toksik maddeleri emip bunların atılmasını da sağlarken, depoloma görevini de yapar. Böylesine önemli görevleri olan, hayati organlarımızın başında gelen karaciğerimize de gözümüz gibi bakmamız gerekir. Karaciğerimizin saat gibi çalışması genel sağlığımız için çok önemlidir; ancak karaciğerimizi onun için riskli yiyecek, içeceklerle yorabiliriz, hasarlandırabiliriz. Karaciğerimiz nasıl vücudumuzu arındırıyorsa, karaciğerimizin de detoksa yani bir temizlenmeye ihtiyacı vardır."





KARACİĞERİ TEMİZLEMENİN 6 YOLU

Diyetisyen Hande Selin Ok, karaciğer fonksiyon testleri ile enzim değerlerine bakılarak karaciğerin sağlıklı olup olmadığının anlaşılabileceğini söyledi. Ok, karaciğer detoksu için 6 önerisini şöyle sıraladı:

"Rafine şeker ve trans yağ içeren hazır gıdaları hayatınızdan çıkarın. Lahana, karnabahar, roka, maydanoz, kale, tere, ıspanak, havuç, gibi sebzelerin suyunu sıkarak (posaları ile beraber) tüketin. Günlük ihtiyacınıza uygun bol su tüketin. Soğan, sarımsak, enginar, domates, brokoli, zencefil, zerdeçal, roka ve balık gibi besinlere beslenmenizde muhakkak yer verin. Deve dikeni karaciğerde biriken toksik maddeleri temizleme de yardımcıdır. Deve dikeni bitkisi, özellikle çay olarak daha sık kullanılır. 1 bardak kaynamış suya 1 tatlı kaşığı deve dikeni ekleyip süzerek içebilirsiniz veya içeren preparatları tüketebilirsiniz. Hayatınızda her zaman yeşillik olsun, sofranızda yeşil sebze ve meyveleri, su ürünlerini eksik etmeyin. Omega-3, Selenyum, Glutatyon, C vitamini, E vitamini içeren antioksidan içerikli yiyecekler karaciğere faydalıdır ve bunlardan tüketmeye özen gösterin. Zeytinyağı ile yapılmış sebze yemekleri, balık, salata, kuru baklagiller, turp, lahana, karalahana, brüksel lahanası, karnabahar, brokoli, roka, tere, kırmızı pancar, havuç, sarımsak karaciğer dostu besinlerdir."