Kardiyolog açıkladı: Kalp sağlığını korumak için asla yapmamanız gereken 4 şey!

Kardiyolog Dr. Ernst von Schwarz, kalp hastalıklarını önlemek için bu dört şeyden kaçınılmasını önerdi.
SİGARA İÇMEK
Sigara içmek diğer sağlık sorunlarına yol açmasının yanı sıra kalbiniz için de çok zararlıdır. Dr. von Schwarz, sigara içmenin koroner arterlerin daralmasına neden olduğunu, bunun da kalp krizi ve felce yol açabileceğini açıkladı.
AŞIRI ŞEKER TÜKETİMİ
Doktor, çok fazla karbonhidrat alımının, abdominal obezite, yüksek tansiyon, diyabet ve hiperlipidemiyi (kanınızdaki kolesterol ve trigliseritler gibi yüksek lipit seviyeleri) içeren metabolik sendroma zararlı zemin hazırlayabileceği konusunda uyardı.
Dr. von Schwarz, "Bunlar koroner arter hastalığının gelişimi için risk faktörleridir" dedi.
HAREKETSİZ OLMAK
Doktor, fiziksel hareket eksikliğinin kan damarlarının elastikiyetinde kayıplara yol açabileceğini, bunun da kalp krizi, felç ve ölüm riskini artırabileceği konusunda uyardı.
SOSYAL MEDYADA UZUN ZAMAN GEÇİRMEK
Sosyal medyada gezinmek çok cazip gelse de, bu küçük uygulama genellikle hareket etmekten çok oturarak zaman harcadığınız anlamına gelir ve bu da kalbinize zarar verebilir.