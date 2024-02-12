Kardiyolog açıkladı: Kalp sağlığını korumak için asla yapmamanız gereken 4 şey!

Kardiyolog Dr. Ernst von Schwarz, kalp hastalıklarını önlemek için bu dört şeyden kaçınılmasını önerdi.

SİGARA İÇMEK

Sigara içmek diğer sağlık sorunlarına yol açmasının yanı sıra kalbiniz için de çok zararlıdır. Dr. von Schwarz, sigara içmenin koroner arterlerin daralmasına neden olduğunu, bunun da kalp krizi ve felce yol açabileceğini açıkladı.