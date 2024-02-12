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Kardiyolog açıkladı: Kalp sağlığını korumak için asla yapmamanız gereken 4 şey!

Bir doktora göre, sağlıksız yaşam tarzı alışkanlıkları kalp krizinden felce kadar zararlı sağlık sorunlarına yol açabilir. Sağlıklı bir beslenme, kalp-sağlıklı bir yaşam tarzının temel taşıdır, ancak odak noktası yalnızca kişiyi mutlu etmek için yapmanız gereken şeylere odaklanmamalıdır. Bir kardiyolog, sağlıklı bir kalp için asla yapmamanız gereken dört şeyi açıkladı.

Giriş Tarihi: 12.02.2024 16:37
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Kardiyolog açıkladı: Kalp sağlığını korumak için asla yapmamanız gereken 4 şey!

Kardiyolog Dr. Ernst von Schwarz, kalp hastalıklarını önlemek için bu dört şeyden kaçınılmasını önerdi.

SİGARA İÇMEK

Sigara içmek diğer sağlık sorunlarına yol açmasının yanı sıra kalbiniz için de çok zararlıdır. Dr. von Schwarz, sigara içmenin koroner arterlerin daralmasına neden olduğunu, bunun da kalp krizi ve felce yol açabileceğini açıkladı.

AŞIRI ŞEKER TÜKETİMİ

Doktor, çok fazla karbonhidrat alımının, abdominal obezite, yüksek tansiyon, diyabet ve hiperlipidemiyi (kanınızdaki kolesterol ve trigliseritler gibi yüksek lipit seviyeleri) içeren metabolik sendroma zararlı zemin hazırlayabileceği konusunda uyardı.

Dr. von Schwarz, "Bunlar koroner arter hastalığının gelişimi için risk faktörleridir" dedi.

HAREKETSİZ OLMAK

Doktor, fiziksel hareket eksikliğinin kan damarlarının elastikiyetinde kayıplara yol açabileceğini, bunun da kalp krizi, felç ve ölüm riskini artırabileceği konusunda uyardı.

SOSYAL MEDYADA UZUN ZAMAN GEÇİRMEK

Sosyal medyada gezinmek çok cazip gelse de, bu küçük uygulama genellikle hareket etmekten çok oturarak zaman harcadığınız anlamına gelir ve bu da kalbinize zarar verebilir.

Dr. von Schwarz şunları söyledi: "Araştırmalar, özellikle günümüzde ergenlerin, genç ve orta yaşlı yetişkinlerin, hareketsizliğe neden olan düzenli fiziksel aktivite yerine, özellikle kısa süreli eğlence kliplerini izleyerek günde birkaç saatini sosyal medyada geçirdiklerini gösterdi."

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