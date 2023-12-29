Kardiyolog uyardı: Kalp sağlığını korumak için dikkat etmeniz gereken 5 şey

Kalp ve dolaşım hastalıkları en büyük ölüm nedenleri arasında yer almaktadır ve her yıl tüm ölümlerin yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Bunlara koroner kalp hastalığı , kalp yetmezliği, anjina, kalp krizi ve felç gibi durumlar dahildir.
Bu nedenle kalp sağlığını korumak hayati önem taşıyor. Bir dizi faktör bunu riske atabilir.
Beslenmeniz, ne sıklıkta egzersiz yaptığınız gibi yaşam tarzı faktörleri kalp sağlığını korumada önemli faktörlerdir. Ancak bazı kişiler genetik yapısından dolayı daha fazla risk altında olabilir.
Ne olursa olsun, kardiyovasküler hastalık geliştirme şansınızı azaltmak için hepimizin atabileceği adımlar var. Bir uzman bu tür beş adımı sosyal medyada paylaştı.
Kardiyolog Nicole Harkin, kalbini korumak için nelerden kaçındığını açıkladı.
Bunlar şunlardı:
"Asla yapmayacağım beş şey, kardiyoloji versiyonu" dedi. "Bir, sigara ya da elektronik sigara. Genç kadınlarda gördüğüm kalp krizlerinin neredeyse tamamı sigara içen kadınlarda görülüyor."
"İki, göğüs ağrısı. Kalp krizi riskinin düşük olduğunu düşünsem bile göz ardı etmem." Nicole'e göre, geleneksel tarama kriterlerine göre düşük riskli kabul edilen kişilerde "şok edici" miktarda kalp krizi yaşanıyor.
Şöyle dedi: "İnsanlar saatlerce göğüs ağrısı çekerek hastaneye gittiklerinde her zaman çok daha kötü durumda oluyorlar."
Nicole, kalbinizi riske atabilecek bir yiyecek konusunda da uyardı.
"Üç numara, işlenmiş etler " dedi. "Düzenli işlenmiş et tüketiminin kalp hastalığı riskini doğrusal bir biçimde artırdığı, yani atardamarlarınızı tahrip ettiği gösterilmiştir."
"Dört, ailede güçlü kalp hastalığı geçmişini göz ardı etmek. Gençlerin kalp krizi geçirerek geldiğini görmemin diğer nedeni de bu." Şunu tavsiye etti: "Doktorunuzla düzenli olarak kontrole gidin ve tarama yaptırın."
Son tavsiyesi mümkün olduğunca iyi bir gece uykusu uyumaktı. On yıllık eğitim ve üç küçük çocuktan sonra uykuma değer veriyorum" diye ekledi.
"Uykusuzluk yüksek tansiyon ve kalp hastalığıyla bağlantılıdır. Zamanla, yetersiz uyku, daha yüksek stres seviyeleri, fiziksel olarak aktif olma konusunda daha az motivasyon ve sağlıksız yiyecek seçimleri dahil olmak üzere, kalbinize zarar verebilecek sağlıksız alışkanlıklara da yol açabilir."