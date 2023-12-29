Kardiyolog uyardı: Kalp sağlığını korumak için dikkat etmeniz gereken 5 şey

Bir uzman, bu alışkanlıklardan bazılarının atardamarlarınızı mahvedebileceği konusunda uyardı. Kalp, vücudumuza kan pompalamak için gerekli olan hayati organlarımızdan biridir. Kalpte herhangi bir sorun varsa bu durum ölümcül olabilir.

Giriş Tarihi: 29.12.2023 09:40 PAYLAŞ ABONE OL

Kalp ve dolaşım hastalıkları en büyük ölüm nedenleri arasında yer almaktadır ve her yıl tüm ölümlerin yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Bunlara koroner kalp hastalığı , kalp yetmezliği, anjina, kalp krizi ve felç gibi durumlar dahildir.

Bu nedenle kalp sağlığını korumak hayati önem taşıyor. Bir dizi faktör bunu riske atabilir. Beslenmeniz, ne sıklıkta egzersiz yaptığınız gibi yaşam tarzı faktörleri kalp sağlığını korumada önemli faktörlerdir. Ancak bazı kişiler genetik yapısından dolayı daha fazla risk altında olabilir.