Kardiyologdan kalbi yenileme yöntemi! Her daim genç bir bedene sahip olmak için günde 6 gram...

Beslenme sisteminin çeşitli sağlık sorunlarını önleme konusunda ne kadar etkili olabileceğine dair birçok bilgi bulunuyor. Ayrıca sağlıklı bir yaşam tarzı gerçekten de kalp hastalığı da dahil olmak üzere çeşitli sorunlara yakalanma riskini azaltmanın en basit yollarından biri.

"MENÜLERİ GÖZDEN GEÇİRMEK GEREKİYOR"

Kalp sağlığına uygun beslenme protokolü söz konusu olduğunda uyulması gereken birkaç basit kural vardır. Danışman Kardiyolog olan Dr. Oliver Guttmann; "Kalp hastalığını önlemek için en iyi diyet, meyve ve sebzeler, kepekli tahıllar, kabuklu yemişler, balık, kümes hayvanları ve bitkisel yağlar yönünden zengin beslenilmelidir"

Guttman ayrıca işlenmiş et , rafine karbonhidratlar, ilave şeker, sodyum içeren yiyecek ve içecekler ve trans yağ içeren yiyeceklerin tüketimini azaltmaya çalışmalısınız. Dahası, bunun için sadece doktorun sözüne güvenmek zorunda değilsiniz, çünkü ciltlerce araştırma doktorun önerdiği besin gruplarını da destekliyor.