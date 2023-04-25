Kardiyologdan kalbi yenileme yöntemi! Her daim genç bir bedene sahip olmak için günde 6 gram...

Beslenme sisteminin çeşitli sağlık sorunlarını önleme konusunda ne kadar etkili olabileceğine dair birçok bilgi bulunuyor. Ayrıca sağlıklı bir yaşam tarzı gerçekten de kalp hastalığı da dahil olmak üzere çeşitli sorunlara yakalanma riskini azaltmanın en basit yollarından biri.
"MENÜLERİ GÖZDEN GEÇİRMEK GEREKİYOR"
Kalp sağlığına uygun beslenme protokolü söz konusu olduğunda uyulması gereken birkaç basit kural vardır. Danışman Kardiyolog olan Dr. Oliver Guttmann; "Kalp hastalığını önlemek için en iyi diyet, meyve ve sebzeler, kepekli tahıllar, kabuklu yemişler, balık, kümes hayvanları ve bitkisel yağlar yönünden zengin beslenilmelidir"
Guttman ayrıca işlenmiş et , rafine karbonhidratlar, ilave şeker, sodyum içeren yiyecek ve içecekler ve trans yağ içeren yiyeceklerin tüketimini azaltmaya çalışmalısınız. Dahası, bunun için sadece doktorun sözüne güvenmek zorunda değilsiniz, çünkü ciltlerce araştırma doktorun önerdiği besin gruplarını da destekliyor.
"AKDENİZ DİYETİNE ODAKLANIN"
Örneğin, araştırmaların büyük bir kısmı, doktorun tarif ettiği tüm önemli besin gruplarını içeren sözde Akdeniz diyetine odaklanmaktadır.
Yaşla birlikte, özellikle 65 yaş ve üstü yetişkinler için kalp hastalığı riski arttığından, bu yiyecekleri mümkün olan en kısa sürede diyetinize dahil etmeniz önemlidir. Yaşlanma, kalpte ve kan damarlarında değişikliklere neden olabilir, bu nedenle bir kişinin kardiyovasküler hastalığa yakalanma riskini artırır. Dahası, bu tür bir diyeti takip etmek, kalp hastalığının öncüsü olan kolesterol seviyenizi düşürmenize de yardımcı olabilir.
"TUZ TÜKETİMİ KALBİNİZİ YORAN EN ÖNEMLİ NOKTALARDAN BİRİ"
Minimumda tutmanız gereken bir başka bileşen de tuzdur, çünkü ortak baharat tansiyon riskinizi artırabilir. Dr Guttmann; çok fazla sodyum tüketildiğinde, kan dolaşımına su geri çekildiğini, bunu da yüksek tansiyon oluşturduğunu belirtiyor.
Kan basıncındaki artış, sizi kalp krizi gibi kalp ve dolaşım hastalıkları geliştirme konusunda büyük bir risk altına sokabilir. Bu durum, doktorun tarif ettiği gıda gruplarının, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi önceden var olan kardiyovasküler rahatsızlıklardan muzdarip olanlara da fayda sağlayabileceği anlamına geliyor.
"GÜNDE ALTI GRAMDAN FAZLA TÜKETMEYİN"
Guttman, sürekli olarak bol miktarda meyve ve sebze, kepekli tahıllar, kuruyemişler ve balık yemek, kalp sağlığınız üzerindeki faydaları görmenin en iyi yolu olduğunu ve uzun vadede kalp hastalığını önlemeye yardımcı oluyor.
Günde altı gramdan (2.4g sodyum) daha az tuz yemeyi hedeflemelisiniz.Bu yaklaşık bir çay kaşığına denk geliyor. Ayrıca Guttman mutlaka bir porsiyon meyve ve sebze yemeyi gerektiğini belirtiyor. Kardiyolog, bir porsiyonun bir avuç kadar olduğunu açıkladı, örneğin: