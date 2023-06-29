Kardiyologlar bu besine elini bile sürmüyor! Kalbi çürüten bu besinden uzak durun

Uzman Kardiyolog Harmony Reynolds, verdiği tavsiyelerle ilgili olarak; özellikle keskin bir listeden uzak olduğunu söyledi. Bunun sebebi ise; beslenme araştırmalarında hala cevaplanmamış soruların olduğunu belirtiyor. Fakat elde edilen birçok veri, kalp sağlığı ve beslenmenin ne denli önemli bir ilişkiye sahip oluğunu gösteriyor.
Tüm bu araştırmaların sonuçlarına bağlı olarak Reynolds; bazı yiyeceklerden özellikle kaçınılmasını gerektiğini, bazılarının ise daha ölçülü tüketilmesi gerektiğini dile getirdi. Nadiren de olsa tadını çıkarıdğı bazı besinleri de bu listeye aldı. İşte Reynolds'ın sağlıklı beslenmeye dair ipuçları...
SEÇTİĞİNİZ YAĞLARA DİKKAT!
Reynolds, yağ tüketiminin kalp sağlığı konusunda büyük bir öneme sahip olduğuna dair vurguda bulundu. Yapılan çalışmalar sonuçta margarin tüketmenin daha yüksek kardiyovasküler temelli ölüm ile ilişkili olduğu gösterilse de, kolesterol gibi risk faktörlerine dair net bir cevap sunmadğını belirtti. Aynı zamanda hindistan cevizi yağının da sağlıklı olarak değerlendirilen fakat doymuş yağ oranının yüksek olması nedeniyle kalp sağlığı riskiyle iç içe olduğunu, bu nedenle tüketirken ölçülü olması gerektiğine dair bilgiler paylaştı.
Reynolds, bu sebeplere dayanarak hastalarına tükettikleri yağı sorduğunu ve eğer hindistan cevizi yağı tüketiyorlarsa, ölçülü olmak şartıyla tereyağı kullanmanın daha iyi bir alternatif olacağını belirtti.
Araştırmalara göre; en sağlıklı yağ seçimi zeytinyağı. Reynolds bu konuda; "İnsanlar mümkün olduğunda bu yağla yemek yapmalı ve diğer yağları kullanıyorlarsa, mümkün olduğunca az kullanmalıdır" açıklamasında bulundu.
CİPSLERİ EVİNİZE BİLE SOKMAYIN
Reynolds, ağzına sürmediği en önemli yiyeceğin patates cipsleri olduğuna vurgu yaptı. Hatta evde bile bulundurmadığını söyleyen kardiyolog, bunun sebebinin o cips paketlerini bir kere bile açtığınızda ölçülü yeme ihtimalinin oldukça düşük olması olduğunu belirtti. Önerilerinin arasında ise; eğer canınız çıtır çıtır bir şey istiyorsa, patlamış mısır bulunuyor. Hatta taze sebzeler de hem sağlıklı hem çıtır olması sayesinde bu isteği bastırabileceğini belirtti.
NADİREN İŞLENMİŞ ET TÜKETİMİ
Salam, sosis veya sucuk gibi işlenmiş etlerin, yapılan araştırmalar sonucunda kanser, kalp hastalığı gibi ciddi hastalık riskleriyle bağlantılı olduğu ortaya koyuldu. Bu nedenle Reynolds, bu kapsamlı araştırmaların da sonucunda beslenme düzeninde nadiren yer verdiğini söylediği bu yiyeceklere karşı dikkatli olunması gerektiğine dair uyarıda bulundu.
Yılda birkaç kez, tüketmenin sorun oluşturmasa da, daha az yemeye özen göstermeniz gerektiğini söyleyen Reynolds, daha az yiyerek kalp sağlığınızı da büyük oranda korumayı başarabileceğinizi belirtti.
BİTTER ÇİKOLATA EN SEVDİĞİNİZ TATLI OLSUN!
Tatlılardan uzak durmamız gerektiğini birçoğumuz biliyoruz. Özellikle diyabet, kalp hastalığı gibi ciddi hastalık riskleriyle bağlantılı olan şeker ve sağlıksız yağlar yönünden yüksek olduğu için paketlenmiş besinlerden uzak durulması konusunda uyarıyor Reynolds.
Eğer tatlı çok seviyorsanız, bitter çikolata, kuruyemiş, yoğurt ve meyve alternatifleri en sağlıklı seçenekler olarak öne çıkıyor. Fakat her durumda ölçüşü olmak sağlık risklerini de en aza indirmenizi sağlayacaktır.