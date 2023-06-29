Kardiyologlar bu besine elini bile sürmüyor! Kalbi çürüten bu besinden uzak durun

Uzman Kardiyolog Harmony Reynolds, verdiği tavsiyelerle ilgili olarak; özellikle keskin bir listeden uzak olduğunu söyledi. Bunun sebebi ise; beslenme araştırmalarında hala cevaplanmamış soruların olduğunu belirtiyor. Fakat elde edilen birçok veri, kalp sağlığı ve beslenmenin ne denli önemli bir ilişkiye sahip oluğunu gösteriyor.

Tüm bu araştırmaların sonuçlarına bağlı olarak Reynolds; bazı yiyeceklerden özellikle kaçınılmasını gerektiğini, bazılarının ise daha ölçülü tüketilmesi gerektiğini dile getirdi. Nadiren de olsa tadını çıkarıdğı bazı besinleri de bu listeye aldı. İşte Reynolds'ın sağlıklı beslenmeye dair ipuçları...