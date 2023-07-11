Kardiyoloji uzmanından uyarı: O kişiler özellikle dikkat etmeli! Sıcak havalarda...

Yaz aylarının gelişiyle birlikte giderek artan hava sıcaklıkları birçok kronik rahatsızlığı olan bireyi de olumsuz etkileyebiliryor. Konu hakkkında konuşan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Taş, özellikle hangi bireylerin daha dikkatli olması gerktiğini anlattı, çeşitli tavsiyelerde bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 11.07.2023 12:16 PAYLAŞ ABONE OL

Hava sıcaklığının artması ile birlikte kronik kalp ve tansiyon hastalığı olan vatandaşlar için sıkıntılı günler başladı. Tansiyon ve kalp rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak havalarda günlük en az 2 ila 2,5 litre su tüketmesini ve serin havalarda dışarı çıkmaları gerektiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Taş, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için önerilerde bulundu.



Yaz aylarının gelmesiyle beraber kalp rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkarken dikkatli olmalarını söyleyen Dr. Taş, yaz aylarında özellikle kalp damar tıkanıklığı olan ve kalp kapak hastalığı olan hastalarda yaz ayları sıkıntı meydana geldiğini söyledi.