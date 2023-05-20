Karın yağlarını parçalıyor! Göbeği dümdüz yapan en etkili besin!

Göbek çevresindeki yağların yakımı için doğru besinlerin tüketilmesi gerekiyor. Yapılan araştırmalar, göbek yağlarına savaş açan besinleri ortaya çıkardı. Peki, göbek yağlarını eriten besinler hangileridir? İşte karnı dümdüz yapan besin...
SOĞAN VE SARIMSAK
Soğan, yeşil soğan ve hatta sarımsakta bulunan kükürtlü bileşik allicin sayesinde kan dolaşımı sağlıklı bir şekilde gerçekleşir. Sindirime yardımcı olur ve doğal idrar söktürücü görevi görür. Tüm bunların yanı sıra metabolizmayı hızlandırır.
KÖRİ
Köri, yağ yakıcı özellikleriyle Hindistan'da ve tüm dünyada iyi bilinir. Ayrıca sindirime yardımcı olur ve dolaşımı iyileştirir.
TARÇIN
Tarçın, vücudunuzun insüline tepkisini uyarmaya yardımcı olur ve kötü kolesterolü düşürürken iyi kolesterolü sabit tutmaya yardımcı olur. Yemeklerinize eklemek için harika bir baharat olan tarçını beslenme listenize eklemelisiniz.
HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI
Hindistancevizi yağı, metabolizma üzerinde etkileri ile biliniyor. Vücudun enerji üretmek için kullandığı trigliseritler açısından zengindir, bu nedenle yağ daha hızlı metabolize olur.
MUZ
Düşük glisemik indeksine sahip olan muz, yağ yakımını hızlandıran besinlerden biridir. Kan şekeri seviyesini dengelemeye yardımcı olan muz, enerji salınımını yavaş sağladığı için özellikle antreman öncesi en ideal besinlerdendir.
SÜT
Az yağlı süt ürünleri, metabolizmayı hızlandıran kalsiyum sayesinde kilo kaybını artırmaya yardımcı olur. Ayrıca sütün içerdiği yağ sizi daha uzun süre tok tutar ve böylece daha sonra aşırı yemenizi engeller. Mükemmel bir antrenman sonrası atıştırmalık olarak bir bardak çikolatalı süt alın.
ÇİLEK
Kalp sağlığına olumlu etkileriyle bilinen çilek, yağsız ve düşük kalorili olması sebebiyle en sağlıklı atıştırmalıklardan biridir. Mevsiminde değilseniz kurutulmuş çileklerden de yararlanabilirsiniz.
YUMURTA
Yumurta, vücutta yağ yakımını teşvik eder. Tok tuttuğu için kilo vermeyi kolaylaştırır. Göbek yağlarından kurtulmak ve şişkinlikle başaçıkabilmek için haşlanmış yumurta tüketmelisiniz.