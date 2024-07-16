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Karınca ısırığı deyip geçmeyin! İlk müdahale hayati önem taşıyor…

Yaz mevsimin gelmesi ve sıcaklıkların artması ile bazı böcek türlerinde artışlar gözlemlenebilir. Konu ile ilgili Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Demet Erdinç, böcek ısırıklarının özellikle çocuklar için hem acı verici hem de alerjik reaksiyona neden olabileceğini ifade etti. Dudaklarda ya da boğazda şişme ve hızlı nabız gibi belirtilerin gözlemlenebileceği bu hayati önem taşıyan alerjik reaksiyonlar ile ilgili alınması gereken önlemleri anlattı.

AA
Giriş Tarihi: 16.07.2024 14:24
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Karınca ısırığı deyip geçmeyin! İlk müdahale hayati önem taşıyor…
Özellikle arı ve eşek arısı sokmalarının ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini ifade eden uzman doktor böcek sokmalarının dikkate alınması gerektiği konusunda uyardı. Arı ve eşek arısı haricinde karınca ısırıkları ile de karşılaştıklarını söyleyen doktor ilk müdahalenin oldukça önemli olduğunu vurgulayarak zehrin deri altına inmesini önlemek için yapılabileceklerden bahsetti.

İLK MÜDAHALE HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Erdinç, ilk müdahalenin önemine değinerek, böcek sokmasına ilk müdahalenin, sokulan bölgeyi sabun ve suyla yıkamakla başladığını vurguladı.

Sokan böcek arı olması durumunda ise iğneyi cımbızla çıkarmak yerine, kart gibi sert bir nesneyle kazıyarak çıkarılması gerektiğini ifade eden Erdinç, bu yöntemin daha fazla zehrin deri altına yayılmasını önleyeceğinin altını çizdi.

Not: Görsel temsilidir.

Erdinç, sokma sonrası oluşan kaşıntı ve ağrı için soğuk kompresinin etkili olabileceğine dikkati çekerek, "Bazı durumlar profesyonel tıbbi yardım gerektiriyor. Şiddetli alerjik reaksiyon belirtileri, solunum güçlüğü, yutkunma zorluğu, şiddetli veya yayılan kızarıklık ve şişme gibi belirtiler gösteren çocukların acilen doktora başvurması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

YİYECEK VE İÇECEKLERDE DİKKATLİ OLUN

"Bol giysiler tercih edin, açıkta kalan cilt bölgelerine böcek kovucu sürün, dışarıda yiyecek ve içeceklerle dikkatli olun, özellikle tatlı içecekler arıları çekebilir ve çocukların oyun oynadığı alanları düzenli olarak kontrol edin, özellikle arı kovanlarına karşı. Herhangi bir şüphe durumunda ise doktora başvurmak en güvenli yaklaşımdır."

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