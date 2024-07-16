Karınca ısırığı deyip geçmeyin! İlk müdahale hayati önem taşıyor…

İLK MÜDAHALE HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR
Erdinç, ilk müdahalenin önemine değinerek, böcek sokmasına ilk müdahalenin, sokulan bölgeyi sabun ve suyla yıkamakla başladığını vurguladı.
Sokan böcek arı olması durumunda ise iğneyi cımbızla çıkarmak yerine, kart gibi sert bir nesneyle kazıyarak çıkarılması gerektiğini ifade eden Erdinç, bu yöntemin daha fazla zehrin deri altına yayılmasını önleyeceğinin altını çizdi.
Not: Görsel temsilidir.
Erdinç, sokma sonrası oluşan kaşıntı ve ağrı için soğuk kompresinin etkili olabileceğine dikkati çekerek, "Bazı durumlar profesyonel tıbbi yardım gerektiriyor. Şiddetli alerjik reaksiyon belirtileri, solunum güçlüğü, yutkunma zorluğu, şiddetli veya yayılan kızarıklık ve şişme gibi belirtiler gösteren çocukların acilen doktora başvurması gerekiyor." açıklamasını yaptı.
YİYECEK VE İÇECEKLERDE DİKKATLİ OLUN
"Bol giysiler tercih edin, açıkta kalan cilt bölgelerine böcek kovucu sürün, dışarıda yiyecek ve içeceklerle dikkatli olun, özellikle tatlı içecekler arıları çekebilir ve çocukların oyun oynadığı alanları düzenli olarak kontrol edin, özellikle arı kovanlarına karşı. Herhangi bir şüphe durumunda ise doktora başvurmak en güvenli yaklaşımdır."