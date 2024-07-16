Karınca ısırığı deyip geçmeyin! İlk müdahale hayati önem taşıyor…

Yaz mevsimin gelmesi ve sıcaklıkların artması ile bazı böcek türlerinde artışlar gözlemlenebilir. Konu ile ilgili Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Demet Erdinç, böcek ısırıklarının özellikle çocuklar için hem acı verici hem de alerjik reaksiyona neden olabileceğini ifade etti. Dudaklarda ya da boğazda şişme ve hızlı nabız gibi belirtilerin gözlemlenebileceği bu hayati önem taşıyan alerjik reaksiyonlar ile ilgili alınması gereken önlemleri anlattı.

AA Giriş Tarihi: 16.07.2024 14:24 PAYLAŞ ABONE OL

Özellikle arı ve eşek arısı sokmalarının ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini ifade eden uzman doktor böcek sokmalarının dikkate alınması gerektiği konusunda uyardı. Arı ve eşek arısı haricinde karınca ısırıkları ile de karşılaştıklarını söyleyen doktor ilk müdahalenin oldukça önemli olduğunu vurgulayarak zehrin deri altına inmesini önlemek için yapılabileceklerden bahsetti.

İLK MÜDAHALE HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR Erdinç, ilk müdahalenin önemine değinerek, böcek sokmasına ilk müdahalenin, sokulan bölgeyi sabun ve suyla yıkamakla başladığını vurguladı. Sokan böcek arı olması durumunda ise iğneyi cımbızla çıkarmak yerine, kart gibi sert bir nesneyle kazıyarak çıkarılması gerektiğini ifade eden Erdinç, bu yöntemin daha fazla zehrin deri altına yayılmasını önleyeceğinin altını çizdi.