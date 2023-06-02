Karpuz İshal Yapar Mı? Yetişkinlerde, Bebeklerde, Emziren Annelerde Karpuz İshal Yapar Mı?

Karpuz ishal yapar mı, çok fazla tüketildiği zaman yetişkinlerde ve bebeklerde bazı durumlarda farklı rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Bunun için ne kadar tüketilmesi gerektiği ve nasıl tüketilmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olunmalıdır. Karpuzun halk arasında çok tükendiğinde ishale neden olduğu bilinmektedir. Özellikle de bu noktada karpuz bebeklerde ishal yapar mı, sorusu merak edilir. Yine bu bağlamda karpuz mideye dokunur mu, dokunursa da ne koşullarda dokunur önemlidir.

Karpuz İshal Yapar Mı?

Karpuz, diğer meyveler içinde likopen oranı çok yüksek bir meyvedir. Onun bu özelliğinden dolayı normalin üstünde tüketilmesi durumunda bireyde: bulantı, kusma, ishal, şişkinlik, gaz, hazımsızlık gibi birçok sindirim sistemi sorunuyla karşılaşılabilir. Su oranı çok fazla olan karpuz, bağırsakları çalıştırmak la bilinmektedir. Özellikle sindirim açısından çok tüketildiğinde bazı problemlere yok açmaktadır.

Özellikle bugünlerde kulaktan dolma bilgiler karpuza dair yanlış söylemlere neden olmaktadır. Bunlara itibar etmemenizi öneririz. Bunlardan biri karpuzun ishal yapıp yapmaması ve ishal durumunda yenilip yenilmemesidir. Bu nedenle ishalde karpuz yenir mi ya da karpuz ishal yapar mı sorusu halk arasında insanları ikilemde olan bir sorudur. Karpuz bol su içeren ve bağırsakları çalıştıran bir meyvedir. Bunun için ishal anında yediğinizde sizi iyileştirmez, ishalin şiddetini daha da artırabilir. Bu noktada tüketirken dikkatli olmalısınız.

Yetişkinlerde, Bebeklerde, Emziren Annelerde Karpuz İshal Yapar Mı?

Çok yaygın olabilen ishal rahatsızlığı bazı ciddi sağlık problemlerinin başında gelmektedir. Sağlık uzmanlarının yapmış olduğu uzun araştırmalar sonrasında ise karpuzun ishal rahatsızlığına iyi geldiğini bulgulanmıştır. Karpuzun içerisinde yer alan ve bolca bulunan A,B,C ve D vitaminleri; bağırsaklarda yer alan virüs ve bakterilerin kısa süre içinde yok ettiğini göstermiştir. Bu vitaminlerin bağırsak sağlığı açısından faydası da yadsınamaz olmuştur.

Yazın en güzel meyvelerinden olan karpuzun yaklaşık olarak yüzde 98 gibi bir oranı su olmasına rağmen içinde bolca yer alan lifler sayesinde bağırsakların dengeli bir şekilde ishal rahatsızlığını giderdiği bulgulanmıştır. Yani karpuzun ishal yapmadığı ve belli bir oranda tüketilince daha iyi geldiği anlaşılmıştır. Ancak dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ishal anında: kavun, karpuz, üzüm gibi meyveleri karıştırarak tüketmek ve meyvelerin yanında soğuk içecekler içmek, mide ve barsak hareketlerini bozarak ishale daha çok neden olmaktadır.

Karpuz İshale İyi Gelir Mi?

İshal rahatsızlığı insanların bağırsak sisteminin bozulmasından kaynaklı bir rahatsızlık türüdür. Bu nedenle ishal olan bir insanın vücudunda ciddi oranda mineral, vitamin, protein ve yağ kaybı söz konusu olmaktadır. Böyle bir durumda kişinin vücut direnci düşmekte ve farklı rahatsızlıklarla karşı karşıya kalmasını meydana getirmektedir. Bu noktada karpuzun ishal üzerindeki etkisi üzerine uzman hekimler, karpuz tüketme sonrasında vücudun ihtiyacı olan besinlerin vücuda kazandırıldığını dile getirmiştir.

Ayrıca uzmanlar tarafından yapılan bir araştırma sonrasında ise karpuz içerisinde yer alan faydalı besinler sayesinde karpuzun mevcut ishal rahatsızlığını geçirdiği ve ishalden kaynaklanan su kayıplarını da giderdiği tespit edilmiştir.