Kas Ağrısı Varken Spor Yapılır Mı? Spor Sonrası Kas Ağrısı Varken Spor Yapılır Mı?

Bilinçsiz spor, faydadan çok zararla karşılaşmanıza neden olacaktır. Bu nedenle kas ağrısı varken spor yapılması konusuna tereddütlü yaklaşmakta fayda vardır. Kas ağrısı varken spor yapılır mı sorusu da buradan ortaya çıkar. Kas ağrıları söz konusu ise spor yapma konusunda da biraz daha bilinçli olmakta fayda vardır. Kas ağrıları, kaslarda çok miktarda laktik asit birikmesinden kaynaklı oluşur. Spor sonrası kas ağrısı varken spor yapılır mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kas Ağrısı Varken Spor Yapılır Mı?

Spora alışkın değilseniz ya da ağır bir aktivite sonrasında belli kas gruplarında ağrılar oluşabilir. Kas ağrısı da günlük yaşam konforunuzu önemli ölçüde etkiler. Kas ağrısı, kasların ilgili faaliyete alışkın olmamasından kaynaklı bir durumdur. Yapılan hareketler ile kaslarda laktik asit birikmesi başlar. Bu da kaslarınızın ağrımasına neden olur.

Kas ağrılarınız devam ederken spor yapmanız uygun değildir. Yine de spor yapmak istiyorsanız çok hafif antrenmanlarla sporunuzu yapabilirsiniz. Aksi durumda kas ağrılarınız daha artacaktır.

Spor Sonrası Kas Ağrısı Varken Spor Yapılır Mı?

Kas ağrılarının en büyük nedeni, vücudun spora alışkın olmamasıdır. Kaslar yoğun antrenman programına alıştığında kaslarınız da spordan sonra ağrımayacaktır. Bu nedenle kaslarınızı alıştırarak, hafif antrenman programları ile spora başlamanız daha uygundur. İlerleyen süreçte antrenman programını daha yoğun hale getirebilirsiniz. Acemilik dönemi atlatıldıktan sonra kaslarınız da eskisi kadar ağrımayacaktır.