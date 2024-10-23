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Kasık Fıtığı Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci - Kasık Fıtığı Ameliyatı Kaç Günde İyileşir?

Hareketleri kısıtladığından dolayı kasık fıtığı ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadardır diye düşünenler olabilir. Kabızlık büyük bir problem yaratabileceği için sıvı alımı oldukça önemlidir. Öksürmeye neden olan hastalıklar da iyileşmenin önündeki engellerdendir. Kısa sürede atlatmak isteyenlerin, kasık fıtığı ameliyatından sonra ne zaman normal hayata dönülür araştırmasında fayda vardır.

Giriş Tarihi: 23.10.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 11:48
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KASIK FITIĞI AMELİYATI SONRASI İYİLEŞME SÜRECİ - KASIK FITIĞI AMELİYATINDAN SONRA NE ZAMAN NORMAL HAYATA DÖNÜLÜR?

Dayanılmaz ağrılara ve şişliğe neden olan kasık fıtığı ameliyatı sonrası iyileşme süreci, hastalara bağlı olarak biraz değişse de genel olarak kısadır. Bu rahatsızlık, kadınlara kıyasla erkeklerde daha fazla görülür. Kasık fıtığının nedenleri arasında, kronik kabızlık, yaşlılık ve bağların zayıflaması gibi rahatsızlıklar bulunur. Kasık fıtığı ameliyatından sonra ne zaman normal hayata dönülür, hastaların yanıtını merak ettiği sorulardan biridir.

Kasık Fıtığı Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadardır?

Kas ve bağ dokularında meydana gelen yırtık sonucunda organların ve diğer dokuların çıkmasına, kasık fıtığı (inguinal herni) adı verilir. Karın içi organları, dışa doğru çıkar ve ilerledikçe fıtık daha da yayılır. Erkenden müdahale edilmez ise büyüyebilir, bağırsakların düğümlenmesine neden olabilir, bağırsak çürümesine, delinmesine, karın zarı iltihabına (peritonit) ve hatta bağırsak kaybına yol açabilir.

Fıtık boğulması da bu sonuçlardan biridir ve böyle bir durumda dışarı çıkan fıtığın, kendiliğinden tekrar içeri girmesi söz konusu değildir. Bu yüzden, fazla geç olmadan cerrahi müdahale yapılması şarttır. Ortalama olarak 1-2 saat süren bu ameliyat, genel ve lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Hastalar için rahat ve kolay bir cerrahi operasyondur. Yaşa bağlı olarak iyileşme süreci farklılık gösterse de genel olarak 6 ile 10 hafta sürer.

Kasık Fıtığı Ameliyatından Sonra Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bu ameliyatı olan kişilerin, en az bir hafta işe gitmemesi ve istirahat etmesi gerekir. Bu süre zarfında, kasığı aşırı zorlamaktan, araba kullanmaktan ve 5-8 kilodan fazla ağır yük kaldırmaktan kaçınılmalıdır. Tam anlamıyla iyileşme gerçekleşmeden cinsel ilişkiye girmemek daha doğru olur. Tenis, futbol ve benzeri sporlar ile ağır egzersizler yapılmamalıdır. Ancak kısa mesafeli yürüyüşlere çıkmakta herhangi bir sakınca yoktur. Kabızlık, iyileşme sürecini olumsuz etkileyebileceği için lif içeriği yüksek gıdaların tüketilmesi ve bol sıvı alınması faydalı olur. Sürekli ıkınma, öksürme, hapşırma ve zorlanma, kasıkları olumsuz etkiler. Bundan dolayı, solunum yolu enfeksiyonlarına ve soğuk algınlığına yakalanmamaya özen gösterilmesi önerilir.

Kasık Fıtığı Neden Olur ve Belirtileri Neler?

Karın iç cidarında ve kasık bölgesinde çeşitli faktörlere bağlı olarak oluşan hasarlar, kasık fıtığına zemin hazırlar. Sağlıklı bireylerde bile ansızın ortaya çıkabilir ve gelişebilir. Başlıca nedenleri arasında ise aşağıdakiler bulunur.

  • Karın duvarında zayıflık
  • Karın içi basınçta meydana gelen artış
  • Yaşlılığa bağlı olarak bağ dokularının esnekliğinde azalma
  • Önceden geçirilen cerrahi operasyonlar
  • İdrar ve dışkı yapmada zorluk (kronik kabızlık ve prostat)
  • Vücudun aşırı zorlanmasına neden olan ağır egzersizler
  • Uzun süreli öksürük ve hapşırık
  • Gebelik
  • Erken doğumla dünyaya gelmiş olmak
  • Daha önceden fıtık geçirmek
  • Karın içinde oluşan tümörler

Kasık fıtığı belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Kasık bölgesinde oluşan şişlik, ağrı, yanma ve kramplar
  • Erkeklerde testislerde ağrı ve şişlik
  • Mide bulantısı ve kusma
  • İştahsızlık ve gaz
  • Kabızlık
  • Yüksek ateş
  • Karın şişliği
  • Kızarma ve morarma

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