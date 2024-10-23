Kasık Fıtığı Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci - Kasık Fıtığı Ameliyatı Kaç Günde İyileşir?

Dayanılmaz ağrılara ve şişliğe neden olan kasık fıtığı ameliyatı sonrası iyileşme süreci, hastalara bağlı olarak biraz değişse de genel olarak kısadır. Bu rahatsızlık, kadınlara kıyasla erkeklerde daha fazla görülür. Kasık fıtığının nedenleri arasında, kronik kabızlık, yaşlılık ve bağların zayıflaması gibi rahatsızlıklar bulunur. Kasık fıtığı ameliyatından sonra ne zaman normal hayata dönülür, hastaların yanıtını merak ettiği sorulardan biridir.

Kasık Fıtığı Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadardır?

Kas ve bağ dokularında meydana gelen yırtık sonucunda organların ve diğer dokuların çıkmasına, kasık fıtığı (inguinal herni) adı verilir. Karın içi organları, dışa doğru çıkar ve ilerledikçe fıtık daha da yayılır. Erkenden müdahale edilmez ise büyüyebilir, bağırsakların düğümlenmesine neden olabilir, bağırsak çürümesine, delinmesine, karın zarı iltihabına (peritonit) ve hatta bağırsak kaybına yol açabilir.

Fıtık boğulması da bu sonuçlardan biridir ve böyle bir durumda dışarı çıkan fıtığın, kendiliğinden tekrar içeri girmesi söz konusu değildir. Bu yüzden, fazla geç olmadan cerrahi müdahale yapılması şarttır. Ortalama olarak 1-2 saat süren bu ameliyat, genel ve lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Hastalar için rahat ve kolay bir cerrahi operasyondur. Yaşa bağlı olarak iyileşme süreci farklılık gösterse de genel olarak 6 ile 10 hafta sürer.

Kasık Fıtığı Ameliyatından Sonra Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bu ameliyatı olan kişilerin, en az bir hafta işe gitmemesi ve istirahat etmesi gerekir. Bu süre zarfında, kasığı aşırı zorlamaktan, araba kullanmaktan ve 5-8 kilodan fazla ağır yük kaldırmaktan kaçınılmalıdır. Tam anlamıyla iyileşme gerçekleşmeden cinsel ilişkiye girmemek daha doğru olur. Tenis, futbol ve benzeri sporlar ile ağır egzersizler yapılmamalıdır. Ancak kısa mesafeli yürüyüşlere çıkmakta herhangi bir sakınca yoktur. Kabızlık, iyileşme sürecini olumsuz etkileyebileceği için lif içeriği yüksek gıdaların tüketilmesi ve bol sıvı alınması faydalı olur. Sürekli ıkınma, öksürme, hapşırma ve zorlanma, kasıkları olumsuz etkiler. Bundan dolayı, solunum yolu enfeksiyonlarına ve soğuk algınlığına yakalanmamaya özen gösterilmesi önerilir.

Kasık Fıtığı Neden Olur ve Belirtileri Neler?

Karın iç cidarında ve kasık bölgesinde çeşitli faktörlere bağlı olarak oluşan hasarlar, kasık fıtığına zemin hazırlar. Sağlıklı bireylerde bile ansızın ortaya çıkabilir ve gelişebilir. Başlıca nedenleri arasında ise aşağıdakiler bulunur.

Karın duvarında zayıflık

Karın içi basınçta meydana gelen artış

Yaşlılığa bağlı olarak bağ dokularının esnekliğinde azalma

Önceden geçirilen cerrahi operasyonlar

İdrar ve dışkı yapmada zorluk (kronik kabızlık ve prostat)

Vücudun aşırı zorlanmasına neden olan ağır egzersizler

Uzun süreli öksürük ve hapşırık

Gebelik

Erken doğumla dünyaya gelmiş olmak

Daha önceden fıtık geçirmek

Karın içinde oluşan tümörler

Kasık fıtığı belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir: