Kasık Fıtığı Belirtileri – Kadınlarda ve Erkeklerde Kasık Fıtığı Belirtileri Nelerdir, Nerelere Vurur?

Kasık fıtığı belirtileri ile karşılaştığınızda derhal doktor muayenesi için gitmeniz gerekir. Kasık fıtığı patlaması belirtileri de konunun merak edilenleri arasındadır. Kasık fıtığı başlangıcı belirtileri nelerdir araştırması ile bu hastalıkla karşılaşmış olabileceğinizi anlayabilirsiniz. İlerlemiş kasık fıtığı belirtileri ve ağrısı nerede olur araştırması da sizlere ışık tutacaktır. Kasık fıtığının ilerlediğini nasıl anlarız sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kasık Fıtığı Belirtileri

Kasık fıtığı, karın duvarının içinde oluşan bir fıtık türüdür. Kasık bölgesinde yer alan bu fıtık, erkeklerde çok daha yaygın şekilde görülür. Kasık fıtığı rutin doktor kontrollerinde ortaya çıkabileceği gibi bir kısım belirtilerle de ortaya çıkabilir. Bir kısım durumlarda ise herhangi bir belirti olmasa da kasık fıtığı söz konusu olabilir. Kasık fıtığının ilk belirtisi, kasık bölgesindeki kabarıklık ya da şişliktir. Ayrıca kasık bölgesinde şiddetli ağrı da hissedilir. Karın iç basıncının artması ile de şiddetli ağrılar söz konusu olabilir.

Kasık fıtığı belirtileri gösteren kişideki ağrılar, kişi yatma pozisyonuna geçince geçer. Uzanma halinde kasık bölgesinde yanma ya da şişlik de söz konusu olabilir. Özellikle ağır kaldırma durumunda acı hissi oluşabilir. Midenin dolu olduğu yemek sonrasında da ağrı hissetme ihtimali yüksektir. Bazı durumlarda hastada kabızlık da görülebilir.

Kasık Fıtığı Başlangıcı Belirtileri Nelerdir?

Erkeklerde daha çok görülen kasık fıtığı testislerde de ağrı hissetmenizi sağlayabilir. Kasık fıtığının ilaçla tedavi edilmesi mümkün değildir. Bu hastalıkla karşılaşıldığında ancak cerrahi müdahale ile fıtığın alınması gerekir. İlerleyen yaşlarda kasık fıtığı sorunu ile karşılaşılması halinde hastanın fizyolojisi uygun olmayacağı için doktorlar bu cerrahi müdahaleye sıcak bakmazlar.

Kasık fıtığı ağrılarının azaltılması için doktor tavsiyesi ile kasık bağı adı verilen bir tampon da kullanılabilir. Kasık bağı, bacakların hareketlerini kısıtlar. Fakat kasık ağrısını azaltmasının yanında fıtığın dışarı çıkmasını ya da patlamasını da engeller. Bazı durumlarda ise kasık bağı kullanımında fıtığın boğulması ve tehlikeli durumlarla karşılaşması da söz konusu olabilir. Bu nedenle kasık bağının bilinçsiz şekilde kullanılmaması gerekir. Kasık fıtığının en kesin tedavi yöntemi ameliyattır.