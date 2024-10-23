Katarakt Ameliyatı Sonrası Gözde Parlama Ne Zaman Geçer? Katarakt Ameliyatından Sonra Işık Hassasiyeti Ne Kadar Sürer?

Katarakt, özellikle ilerleyen yaş döneminde karşılaşılan bir hastalıktır. Gözlerinde katarakt olan kişiler bulanık görür. Sorunun giderilmesi için cerrahi müdahale gerekir. Aksi durumda katarakt ilerler ve körlüğe kadar neden olabilir. Katarakt ameliyatı sonrası gözde parlama ne zaman geçer konusu da bu ameliyatı geçirenlerin merak ettiği bir sorudur. Katarakt ameliyatından sonra ışığa hassasiyet ne kadar sürer konusu da ayrıca araştırılmalıdır.

Katarakt Ameliyatı Sonrası Gözde Parlama Ne Zaman Geçer?

Katarakt ameliyatı, göz hastalıkları uzmanı tarafından yapılan cerrahi bir operasyondur. Yapılan operasyon ile göz merceğinin arkasında yer alan katarakt tabası temizlenir. İşlem sonrasında hasta kısa süre içerisinde tekrar sağlıklı şekilde görmeye başlar.

Katarakt ameliyatı sonrasında gözlerde parlama hissi son derece normaldir. Doktor tarafından verilen ilaçlar ve yapılan tavsiyeler ile gözlerdeki parlama kısa sürede geçer. Gözlerdeki parlamanın geçme süresi ameliyatın kapsamına ve hastanın bünyesine göre değişir. Fakat genellikle 1-2 hafta içinde geçecektir.

Katarakt Ameliyatından Sonra Işığa Hassasiyet Ne Kadar Sürer?

Katarakt ameliyatı sonrasında hastanın ışığa karşı hassasiyeti son derece normaldir. Bu durum parlama olarak adlandırılır. Söz konusu parlama, gözlere yansıyan ışığın gözlerde yayılması ile ilgili bir durumdur. Ameliyatın ilk günlerinde çok daha belirgin olan bu parlama, zaman içerisinde azalacaktır. Genellikle birkaç hafta içinde parlama tamamen yok olacaktır. Konu ile ilgili doktorunuzun tavsiyelerine uymanız daha uygun olacaktır.