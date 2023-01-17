Katatoni Nedir? Katatoni Nedenleri ve Belirtileri Neler, Tedavisi Var Mı?

Katatoni nedir, ilk defa 1874'de Karl Ludwig aracılığıyla açıklaması yapılan katatoni hastalığı, şizofreninin en üst kademesi olarak bilinmektedir. Çoğunlukla katatoni teşhisi konulan insanlar, birçok belirtiler yaşamaktadır. Bu bilgiler katatoni belirtileri kısmında detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Katatoni, beynin içinde bulunan motor sistemiyle ilgili bir durumdur. Katatoni birçok nedenden ortaya çıkabilecek bir hastalıktır. Katatoni iyileşir mi, tedavisi var mı daha fazlası aşağıda yer almaktadır.

Katatoni Nedir?

Katatoni nedir, genel tabiriyle kişinin belli bir zaman hareketsiz kalma süresinde oluşan durumdur. Katatonik, şizofreni hastalığının en üst seviye olan belirtileri arasında, hareket hali yani konfor alanı bulunmaktadır. Katatonik şizofreni kapsamında kişi, çoğunlukla türlü belirtiler göstermektedir. Katatoni belirtileri kısaca şu şekilde sıralanmaktadır;

Hareket bozuklukları, hareket etmekte güçlük çekmek

İrade konusunda zorluk yaşamak

Davranışlarda tutarsızlık ve bozukluklar

Katatoni tanı kriterleri konusu kapsamında şizofreninin en belirgin özellikleri arasında şunlar yer almaktadır; hareketsizlik hali, aşırı motor etkinlik, negativizim gibi etkenler yer almaktadır. Katatonik şizofreni, ekolali ve ekoprapsiyi kapsayan en önemli psikomotor rahatsızlıktır.

Katatoni Nedenleri ve Belirtileri Neler, Tedavisi Var Mı?

Katatoni, hem kişinin davranışlarını hem de motor işleyişini etkileyen anormal bir nöropsikiyatrik rahatsızlıktır. Tanı konulması amacıyla, başka herhangi bir ruhsal rahatsızlıkla ilgili katatoni, başka bir tıbbi olaya bağlı katatoni bozukluğu ve açıklanmamış katatoni dahil olmak üzere üç farklı katatoni çeşidi bulunmaktadır. Bu hastalıklardan yola çıkarak katatoni iyileşir mi ya da tedavisi var mı gibi konular uzman gerektiren alanlardır. Katatoni herhangi bir sayıda psikotik bozukluk, duygu durum rahatsızlığı ya da genel olarak tıbbi durumun bir sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir. Katatoni çoğu zanman katatonik sendrom olarak nitelendirilmektedir. Bunun sebebi, birbirinden ayrı olarak meydana çıkan bu olay ya da semptomlarla ilgili yalnızca bir belirti/ semptom bulunmamaktadır. Bu spesifik belirtiler ve semptomlar rahatsızlığın doğal akışına bırakarak değişmemektedir.

Katatoni nedenleri ve katatoni belirtileri şunlardır;

Stupor (uyarıcılara karşı tepki verme ya da tepki vermemek için görmezlikten gelmek)

atalepsi (vücudun sertleşmesi bir anda buz kesmesi)

Mutizm (sözlü iletişimin azalması)

Balmumu esnekliği (vücut birçok yerlere temas edildiğinde tepkisiz kalır)

Olumsuz düşünce yüklenmesi (sözlü cevap yetersizliği)

Postürleme (yerçekimine karşı duran bir duruş)

Kişinin davranışları (fazla ya da enteresan hareketlerde bulunma hali)

Stereotipik (gereksiz bir şekilde sık sık tekrarlayan davranışlar)

Ajitasyon (kişinin kendini insanlara karşı acındırma hali)

Katatoni nasıl geçer, tedavisi var mı; Benzodiazepinler (sakinleştiriciler), antidepresanlar, kas gevşeticiler ve antipsikotik takviyeler, fazla dikkatli olmakla beraber, katatoniyi tedavi etmek için çoğunlukla tercih edilmektedir. Bazı olaylarda elektrokonvülsif terapi ve NMDA antagonistleri (anestezik ağrı kesici ilaçlar) gibi beyin stimülasyon tedavi yöntemleri tercih edilmektedir. Tıbbi tedavi yöntemleri, mevcut koşullara bağlı olarak katatonik olan kişiye oranla değişim göstermektedir.