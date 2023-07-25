Kaval Kemiği Neresi? Kaval Kemiği Ağrısı Nerede Hissedilir ve Neden Olur?

Kaval kemikleri vücudun bütün ağırlığını taşıyan, bilekle diz arasındaki uzun kemikler olduğu için adeta iskelet sisteminin temel kolonlarıdır diyebiliriz. Yürümeden duruşa kadar pek çok fiziksel aktivite kaval kemiklerin sağlam olması ile bağlantılıdır. Ağrıyan bir kaval kemiği kişinin yürümesini, dik durmasını ve daha çokça fiziksel eylemini olumsuz etkileyecektir. Bu nedenlerden ötürü bireyler kendi sağlıkları için bu konuda bilinçlenmeli, kaval kemiği neden ağrır ve neresidir bilmelidir.

Kaval Kemiği Nerededir?

Yetişkin bir insan vücudunda 200'den fazla kemik bulunmaktadır, Tıp terimlerinde 'tibia' olarak geçen kemikler kaval kemikleridir. Diz kapağının hemen altından başlayıp ayak bileğine kadar uzanan, dizin ön kısmında bulunan kemiklere kaval kemiği denmektedir. Kavak kemiği dizlerin hemen önünde yer aldığı ve diğer kemikleri saran kas dokusunun olmaması nedeniyle hassasiyeti olan, darbelerden etkilenebilen bir kemiktir.

Kaval Kemiği Ağrısı Nerede Hissedilir?

Kaval kemiği ağrısı bazen başka kemik ve kasların ağrısı ile karıştırılmaktadır. Kaval kemiği ağrısı bacağın diz kapağı altından itibaren ön ve iç kısımlarında, özellikle üzerine basıldığı zaman hissedilir. Yürürken, ayakta dururken, zıplarken dizlerin iç ve ön kısımlarında oluşan ağrılar kaval kemiği ağrısı olabilir. Ancak belirtmekte fayda var, kaval kemiği ağrısı ya da rahatsızlıklarının tespiti uzman ortopedistlerce yapılmalıdır.

Kaval Kemiği Neden Ağrır?

İskelet ve kas dokularının ayakta kalmasının en büyük yardımcısı kaval kemikleri hem hassas bir bölgede hem de bahsettiğimiz gibi kolon görevi yapmakta olduğu için bazı durumlarda ağrıyabilir. Özellikle dengesiz şekilde yüksekten atlama, ısınmadan egzersiz, dizin ön kısmından alınan darbe gibi etkenler kaval kemiklerinde ağrıya neden olabilir. Bahsi geçen etkenler kaval kemiğinde kısa soluklu bir ağrı yaşanmasına neden olacaktır. Bu grup ağrılar bir süre dinlenme ve kaval kemiğine çok yüklenmemekle geçmektedir, 1 haftadan uzun süren kaval kemiği ağrısı nedenleri ise bazı rahatsızlıklar neticesinde olabilir. Kaval kemiği ağrımasına neden olan rahatsızlıklar ise şunlardır;