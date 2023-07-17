Kavurucu sıcaklara karşı bunu içiyorlar! "Binbir derde şifa, serinletirken iyileştiriyor"



Diyarbakır'a ilk defa gelip şifa kaynağı olduğu için meyan şerbetini içtiğini söyleyen müşteri, "Bin bir derde şifa olduğu söyleniyor. Ben de o amaçla geldim, denedim. Tadı ne çok iyiydi ne de çok kötüydü. Meyan şerbetinin güzel bir tadı vardı" şeklinde konuştu.