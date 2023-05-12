Kaybedilen elektroliti geri almanızı sağlıyor! 1 kasesi yetiyor...

Halk arasında mide üşütmesi olarak bilinen hastalığa tıp dilinde viral gastroenterit olarak adlandırılmaktadır. Gastroentestinal enfeksiyonlar ishal, bulantı ve kusma gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Mide üşütmesine virüs, bakteri nadiren de parazitler neden olabilmektedir. Beslenme ile mide üşütmesi semptomlarının hafifletilmesi mümkündür.