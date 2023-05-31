Kayısı İshal Yapar Mı? Yetişkinlerde, Bebeklerde, Emziren Annelerde Kayısı İshal Yapar Mı?

Kayısı, besin değeri yüksek olan meyvelerden biridir. Bu nedenle yaş ve kuru şekilde tüketimine özen gösterilir. Kayısı ishal yapar mı sorusu, kayısı ile ilgili en çok merak edilen sorular arasındadır. Yaş ve kuru kayısı ishal yapar mı şeklinde de araştırmanızı genişletebilirsiniz. Kayısının kabızlık sorunu ile bağlantısı konusunda da çok sayıda araştırma yapılmıştır. Kayısı kabız yapar mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kayısı İshal Yapar Mı?

Kayısı, sindirimi kolaylaştıran ve bağırsakları çalıştıran bir meyvedir. Bu nedenle çok tüketimi halinde kayısı ishal yapabilir. Özellikle kayısı yedikten sonra üzerine su içerseniz ishal olmanız kaçınılmazdır. Kayısı gaz sorununa da sebep olduğu için özellikle emziren annelerin yoğun şekilde kayısı tüketmesi uygun değildir.

Kayısı, yüksek besin değerine sahip olan bir meyvedir. Söz konusu meyvenin içinde A, B, C ve E vitaminlerinin yanı sıra fosfor, demir, kalsiyum, magnezyum ve yoğun şekilde lif vardır. Tokluk hissi de sağlayan bu meyve, kilo kontrolüne ve kabızlığa da iyi gelir.

Kayısı Kabız Yapar Mı?

Kayısının kabız yapma etkisi yoktur. Tam tersine kayısının ishal yapıcı etkisi vardır. Bu nedenle kayısı tüketiminde temkinli olmak gerekir. Özellikle emziren anneler, kayısının gaz yapıcı özelliğini her daim göz önünde bulundurmalıdır. Gaz, anne sütü aracılığı ile bebeğe geçecek ve bebeği huzursuz edecektir. Kayısının faydalı etkisi çok olduğu gibi zararlı etkileri de her zaman dikkate alınmalıdır.