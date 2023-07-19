Kedi Fare Yer Mi? Ev Kedisi Fare Yerse Ne Olur?

Kedi fare yer mi sorusuna kedilerin beslenme düzeni, ev ortamında yaşayıp yaşamadığı gibi konular etkili olur. Böyle durumlarda kedi fare yerse ne olur sorusu sevimli ev hayvanlarınızı farelerden uzak tutmanız için önem taşıyan detaylar içerir. Ev kedisi fare yer mi sorusuna olumsuz yanıt verilse de farelere olan ilgilerinin kaybolmadığı söylenebilir. Ev kedisi fare yerse ne olur sorusunun yanıtlarını yazımızın devamında paylaştık.

Kedi Fare Yer mi?

Kedilerin farelerle olan ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda kediler her zaman fareleri kendileri için av olarak gördükleri söylenebilir. Çok zaman onları yakaladıklarında saatlerce onlarla oynamayı tercih eden kediler zaman zaman farenin ölmesine neden olabilirler. Yırtıcı avcı iç güdülerine sahip canlılardır. bundan dolayı kendi yaradılışları nedeniyle fare yakalamak onlar için doğal bir süreçtir. Ancak kedilerin fare yemesi onların aç olması ile alakalı bir durumdur.

Ev Kedisi Fare Yerse Ne Olur?

Kediler fare etini çok seven canlılar değildir. Ancak zaman zaman yemeleri kaçınılmaz olabiliyor. Her ne kadar fare yediklerinde metabolizmalarında bir farklılık meydana gelmese de fareler pis ve mikrop taşıyıcı hayvanlardır. Onları yemek taşıdıkları hastalıkların kedilere bulaşmasına neden olabilir. Nadiren de olsa kediler fare yiyerek bu riski alırlar. Eğer ev kedilerinin fareleri yemesi istenmiyor ise kedilere çanı olan tasmalar takılabilir. Böylece kediler fareleri yakalamadan fare kaçma fırsatı bulabilir.

Fare Yemek Kediye Zarar Verir mi?

Fareler oldukça pis ortamlarda yaşayan canlılardır. Bu nedenle de farelerin birçok hastalığı taşıyor olması kaçınılmazdır. Kediler fareleri yediklerinde bu hastalıklar nedeniyle ölüm riski de taşıyabilirler. Aynı zamanda fareler tarafından taşınan zehirden de kedilerin uzak tutulması gerekir. Sokak kedileri için ise durum daha farklıdır. Ev kedileri dışarıya çıkarıldığında mutlaka kedi tasması kullanılmalıdır. Bunun yanında doyurucu şekilde beslenmelerine de dikkat edilmelidir.

Hangi Cins Kedi Fare Yakalar?

Kedilerde fare yakalamak içgüdülerin onları yönetmesi ile alakalı olan bir durumdur. Fareler kedilerin doğal avları arasında yer aldıklarından onların peşlerinden gitmeleri kaçınılmaz olan bir konudur. Kediler yakaladıkları fareler ile oynamayı ve onlarla eğlenmeyi çok severler. Yakalama becerisi ise her kedinin kendine özgü bireysel becerisi ile alakalı olan bir konudur. Ancak hemen hepsinde avcılık içgüdüsü oldukça yoğundur. Bununla birlikte sokakta yaşayan kedilerin avlanma yetenekleri ev kedilerine göre daha gelişmiş olabilir.