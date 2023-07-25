Kediler, bakımı kolay olan ve çok iyi bir oyun arkadaşlığı yapan evcil hayvanlar arasındadır. Evde veya dışardaki kedilere yiyecek verirken, bazı sorular kafamızı kurcalamıştır. Etçil olan kediler zaman zaman bizim yediklerimize de ilgi gösterirler. Meyve de yiyebilen kedilerin en çok ne tür meyveleri tüketmesi gerektiği merak edilmiştir. Kediler muz yer mi sorusuna cevap arayan kullanıcılar internete başvurmuştur. Tok oldukları halde bir yerden koku almalarıyla dikkat kesilen kedilerin beslenmesinde bazı noktaları bilmek önem taşımıştır. Evcil hayvana sahip birisinin, ev kedisine muz verilir mi, muz kediye zararlı mı gibi sorular kafaları kurcalamıştır. Böylece kedilere ne tür yiyeceklerin verilmesi gerektiği, kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Bu sorulara ek olarak kedilere meyve verilebilir mi gibi sorular da merak edilmiştir. Kediler muz yer mi? Cins, yetişkin ve yavru kedilere muz verilir mi, zararlı mı? Başlıklı yazımızla sizlerle.

Kediler Muz Yer Mi?

İnsanların yediği yiyeceğe meraklı olan kedilere, cinsi ne olursa olsun her türlü yiyecekten vermek zararlı olabilir. İnsanların yedikleri yemekler çoğu zaman onların sindiriminde problem yaratabilir. Fakat muz kediler tarafından tüketilen nadir yiyeceklerden birisidir. Bu tür yiyecekler onlar için zehirli değildir. Kediye muz verirken, muzun kabuğuna dikkat etmekte fayda vardır. Fazla miktarda muz tüketimi ise pek çok soruna neden olabilir. Kedinize muzu çatalla ezip püre haline getirip vermek uygun bir yöntemdir.

Yavru Kediye Muz Verilir Mi?

Muz, içerisinde yüksek oranda potasyum, karbonhidrat, B6 ve C vitamini bulundurur. Sürekli kedi mamasıyla beslenen kediler için bu tür besin değeri yüksek yiyecekleri tüketmek, onların bağışıklık sistemini güçlendirir. Anne sütüyle beslenen yavru kediler için ise durum değişiklik gösterebilir. Sütten kesilmiş kediler kaliteli kedi maması ile beslenebilir. Yavru kedinin sindirim sistemi gelişme gösterdiği için bu derece yüksek oranda besinler tüketmeleri, onlar için rahatsızlıklara yol açabilir.