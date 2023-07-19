Kediler Patates Yer Mi? Cins, Yetişkin ve Yavru Kedilere Haşlanmış Patates Verilir Mi?

Pek çoğu kişinin sevimli dostu kediler dünya genelinde hayli açık iştahları ile bilinirler. Özellikle ev kedileri sahiplerinin yediği birçok yiyecekten yemek için türlü sevimlilikler yapmaktadır. Kedi sahipleri de kedilerine gıda olarak neler verip neler veremeyeceğini merak etmektedir. Bunun nedeni ise her gıdanın kediler için uygun olmamasıdır. Patates de bu gıdalardan biri mi merak edilmekte, yavru kediye patates verilir mi en sık araştırılan sorulardan biridir. Peki, kediler patates yer mi? İşte yanıtlar…

Kediler Patates Yer Mi?

İnsanların en masum dostlarından kediler sık aralıklarla beslenmeyi seven iştahı gayet açık canlılardır. Kedilerin yaratılıştan etobur beslenme tarzına sahip olsalar bile bazı sebzeleri yemek istemeleri çok doğaldır, özellikle evde yaşayan kedilerin alışkanlık ve kurdukları bağ gereği sahiplerinin yedikleri yemekten yemek isterler. Patates de bazı kedilerin severek yediği gıdalardan birisidir. Patates yemek isteyen bir kediniz varsa ona, mutlaka küçük porsiyon ve pişmesi kaydıyla patates verebilirsiniz. Ancak bu beslenme şekli sık aralıklarla olmamalıdır çünkü sebzeler kedilerin ihtiyacı olan proteini karşılamazlar. Ayrıca ishal problemi olan yetişkin kedilere veterinere danışmak kaydıyla, tuzsuz ve baharatsız patates püresi vermek faydalı bile olacaktır.

Yavru Kedilere Patates Verilir Mi?

Oldukça sevimli bir canlı olan yavru kediler beslenmeleri konusunda oldukça üzerine düşülmesi gereken hayvanladır. Yavru kedilerde bağırsak çalışma işlevi 3-4 aylık olana kadar gelişmeye devam ettiği için veteriner hekimlerin önerdiği beslenme diyetinin dışında kalan gıdaların verilmesi önerilmez. Patates de bunlardan biridir, çiğ patates yetişkin veya yavru fark etmeksizin zararlı bir yiyecektir. Haşlanmış patates ise yetişkin kediler tarafında sindirilebilirken yavru kedilerde kabızlığa neden olabilir, bu yüzden yavru kedilere patates verilmesi kesinlikle önerilmez.