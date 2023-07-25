Kediler Peynir Yer Mi? Cins, Yetişkin ve Yavru Kediye Peynir Verilir Mi?

Kediler peynir yer mi sorusuna en sevdikleri besin türlerinden biridir yanıtını vermek gerekir. Çünkü peynir yumuşak ve kolay tüketilebilir gıdadır. Bundan dolayı yavru kediye peynir verilir mi, evet verilebilir. Diş yapısına uygun olduğundan kolayca tüketebilir. Fakat aşırıya kaçılmaması gerekir. Bunun için cins, yetişkin ve yavru kediye peynir verilir mi sorularının yanıtlarını sizler için araştırarak paylaştık.

Kediler Peynir Yer mi?

Peynir kedilerin en çok sevdiği gıdalar arasında bulunuyor. Kokusu, görüntüsü ve tadı kedilerin oldukça ilgisini çekiyor. Bununla birlikte kedilerin sağlığını koruması açısından ne yediklerine önem vermek gerekiyor. Peynir genel olarak vitamin ve kalsiyum açısından son derece zengin bir besindir. Bundan dolayı kediler için son derece faydalı olduğu söylenebilir.

Yetişkin Kediye Peynir Verilir mi?

Yetişkin kedilerin peynir yemesinde bir sakınca bulunmaz. Ancak kedileri yalnızca peynir ile beslemek son derece yanlıştır. Tüylü dostların peynirin faydalarından yararlanması iyi olsa da sürekli olarak peynirle beslemek onların farklı açılardan zarar görmesine neden olabilir. Her sabah ya da gün içerisinde sık sık kedilere peynir vermek oldukça yanlış bir durumdur.

Yavru Kediye Peynir Verilir mi?

Yavru kediler de yetişkin kediler gibi peyniri severek tüketirler. Ancak onlara peynir vermemek çok daha doğrudur. Yavru kedilerin peyniri yiyebiliyor olması ve sevmesi onlar için faydalı olduğu anlamlarına gelmez. Kedinin kendi anne sütünü emerken aynı zamanda peynir de yemesi laktaz sistemine zarar verebilir. Böyle durumlarda süt ve süt ürünlerinden alacakları laktozun sindirilmesi de yavru kediler için son derece zor olabilir. Yavru kedilere uygulanan diyetler yetişkin kedilerden çok daha farklıdır.

Peynir Kediler İçin Zararlı mıdır?

Peynir kediler için sevilebilecek bir besin olsa da her şeyin olduğu gibi peynirin de fazlası oldukça zararlıdır. Çok fazla tüketmeleri kedinizde birtakım mide ve bağırsak sorunlarına neden olabilir. Bazı kedilerin de peynire alerjisi vardır. Bu kedilerde peynir şöyle sorunlara neden olur:

İshal

Kusma

Gaz sancısı

Cildinde leke oluşumu

Kaşıntı

Gözle görülecek şekilde yaşanan tüy kaybı

Gibi sorunlar kedilerin peynire alerjisi olduğunu gösterir. Ancak bu problemleri peynir yedikten sonra yaşamaları gerekir.

Kediler Hangi Peyniri Yer?

Kedilerin en sevdiği peynir türleri genelde kaşar türündeki peynirlerdir. Bunların yanında beyaz peynir, tulum peyniri, krem peynir gibi çeşitleri de severek tüketirler. Gün içerisinde küçük bir iki dilim yemelerinde herhangi bir sakınca bulunmaz.