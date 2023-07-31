Kediler Sinek Yer Mi? Cins, Yetişkin ve Yavru Kediler Böcek ve Sinek Yerse Ne Olur?

Kediler, besin arayışları içindeyken diğer canlılarla beslendiği bilinse de kediler sinek yer mi merak edilir. Çünkü sinekler doğaları gereği pis yerlerde gezerler ve bünyelerinde parazit ve mikrop barındırdıkları için kedi sahipleri sinek ve böcek yemek kediye zarar verir mi bilmek isterler. Bu yüzden de ev kedisi sinek yer mi yada yavru kedi sinek yerse ne olur gibi araştırmaların sıklığı artmaktadır.

Kediler Sinek Yer Mi?

Kediler, iştahlı ve oyuncu varlıklardır. Doğanın temel kurallarından birisi olarak da kediler, besin arayışları içindeyken diğer canlıları yeme eğilimi gösterebilir. Bu canlılardan bir tanesi de sinektir. Kedilerin sinek yemesi bilinçli olabileceği gibi bazen de bilinçsiz bir davranış olarak ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber kedilerin sinek yemesi kediler alemi arasında çok da yabancı bir durum değildir. Cins, yetişkin ve yavru kedi fark etmeksizin her türden ve yaştan kedi sinek yer. Bazen bunu sinek ile oyun oynarken yapar bazen de açlık dürtüsüyle avcı ruhunu ortaya çıkardığı zaman yapar. Avcılık dürtüsüyle hareket edip sinek avlamak, kedilerin temel becerilerini geliştirilmesini sağlayan içgüdüsel bir davranışın sonucudur. Avlanmanın sonunda kedinin sineği yemesi hayati bir önem taşımamakla beraber kedinize zarar verme ihtimali de vardır. Çünkü sinekler genellikle pis yerlerde dolaştığı için parazit veya bakteri bulundurabilirler. Durum böyle olunca da kedinizin sinek yemesi sineğin bulundurduğu bakteri ve ya parazitlerden dolayı kedinize zarar verebilir.

Kediler Sinek Yerse Ne Olur?

İstisnai bir durum olarak bünyesi zayıf olan kediler sinek yedikten sonra hasta ya da ishal olabilirler. Bunun dışında çok nadir sinek yemek, kedinize zarar vermez. Fakat bunu uzun vadede devam ettirdiği bir alışkanlık olarak görüyorsanız sineklerin bünyesinde bulundurduğu parazit ve bakteriler kedinize uzun vadede zarar verebilmektedir. Bu durum kedinizin sağlık sorunları yaşamasına neden olabilir. Kedilerin aşırı sinek tüketimini önlemek için önlemler almanız gerekmektedir. Eğer önlem alınmazsa kediniz mikrop kapabilir veya kedinizde enfeksiyon gibi sonuçlar doğurabilir. Birçok kedi sineklere av olarak gördüğü için, onları avlayıp yemekten zevk duyarlar. Sinekler de çoğunlukla çöplüklerde yaşadığı için mikrop, parazit ve bakteri bakımından oldukça zengindirler. Tam olarak bu sebepten dolayı kedinizin sinek yemesini bir şekilde engellemelisiniz. Eğer herhangi bir şekilde engelleyemiyorsanız veterinerinize danışabilirsiniz. Kediniz sinek yediğini gördüğünüz zaman bu durum karşısında panik olmamanız gerekmektedir. Eğer tek seferlik bir olay olduğunu düşünüyorsanız bu herhangi bir sorun teşkil etmez. Fakat sinek yedikten sonra kedinizin boğazından ses gelme ya da uzun süreli gırlama gibi bir durum olursa kedinizi ilgili veterinerinize götürmelisiniz. Çünkü kedinizin yediği sineği yutamamış ve boğazına yapışmış olma ihtimali var. Bu durum kedinizin nefes alırken zorluk çekmesine neden olabilir. Ama eğer böyle bir sağlık problemi söz konusu değil ise tek seferlik sinek yemesi çok da önem arz etmez. Aksi bir durum olursa da hemen kedinizi veterinerinize götürmenizi tavsiye ederiz. Herhangi aksi bir durumda şu belirtilere dikkat etmenizi öneririz:

- Kusma

- İshal

- Dışkıda sinek lavrası