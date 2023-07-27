Kediler Yoğurt Yer Mi? Cins, Yetişkin ve Yavru Kediye Yoğurt Verilir Mi?

Kediler sevimli oldukları kadar obur canlılardır, kokusu hoşuna giden hemen her yiyeceği yemek isterler ancak her yiyecek kedilerin sindirim sistemine uygun değildir. Bu konuda yoğurt kedi bakacak olanların merak ettiği gıdalar arasında yer almaktadır. Kedisine yoğurt yedirmenin faydası ya da zararı olur mu bilmek isteyenler sıklıkla kediler yoğurt yerse ne olur sorusunu sormaktadır. Yoğurt içerisinde hayli mineral ve vitamin barındıran bir gıda olduğu için oldukça faydalı, tıpkı insanlarda olduğu gibi kedilerde de gelişimi destekleyen bir gıdadır. Bu hususta daha detaylı bilgiye sahip olmak için 'kediler yoğurt yerse ne olur' konulu içeriğimizi okumanızı öneririz.

Kediler Yoğurt Yiyebilir Mi?

Kediler doğdukları andan itibaren oldukça iştahlı canlılardır. Sevimlilikleri ile kalbimizi fetheden kediler hemen her yiyeceği yemek istese de onlar için hangi yiyeceklerin faydalı yahut zararlı olduğunu bilmek mutlak gereklidir. Hele ki ilk kez kedi büyütecek olan bireyler kedilerin beslenmesi konusunda bilinçlenmelidirler. Yoğurt vitamin ve mineral bakımından oldukça faydalı, doğal sindirim sistemi destekleyici bir besindir. Süt ürünü olduğu için kedilerin pek çoğu yoğurt yemeye bayılır ve güzel haber, yoğurt kediler için oldukça faydalıdır. Kedilerin beslenmesinde yoğurt ek besin olarak verilmelidir, bu onların kemik gelişimine ve sindirim sistemlerine oldukça fayda sağlayacaktır. Kedilerinize haftada 2-3 kez, soğuk olmaması kaydıyla mümkünse ev yoğurdu yoksa hazır yoğurt verebilirsiniz. Kedinin cinsi, kilosu ya da yaşı fark etmeksizin yoğurt onlar için faydalı bir gıdadır ancak, kedide herhangi bir sindirim problemi varsa veteriner hekime danışmadan ek gıda verilmemelidir.

Yavru Kediler Yoğurt Yiyebilir Mi?

Yavru kedi bakımı oldukça dikkat ve özen isteyen bir iştir. Yavru kediler doğaları gereği oldukça hassastır, herhangi bir ihmal ya da yanlış bakım onların bağışıklığını düşürüp hasta edebilir. Sindirim sistemi kedilerde belli bir döneme kadar oldukça hassastır bu nedenle yavru kedilerin beslenmesinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Yavru kediler 6 haftalık olana kadar anne sütü ya da kedi süt tozu dışında gıda tüketmemelidir. 6 haftadan büyük yavrulara ise veterinere danışılarak bazı gıdalar verilebilir. Bu gıdalardan birisi de yoğurttur, yavru kedilere oda sıcaklığına gelmiş 2-3 çay kaşığı kadar yoğurt verilebilir. Yavru kediler yoğurdu hayli sever ve iştahla yer ancak haftada 2-3 gün yoğurt yemeleri onlar için yeterli olacaktır.