Kekik Tansiyonu Düşürür Mü? Dağ Kekiği Tansiyonu Yükseltir Mi, Etkiler Mi?

"Kekik tansiyonu düşürür mü?" gibi bir soruya yanıt sunulurken bu bitkinin değişik tüketim formlarına değinilmelidir. Yani "Dağ kekiği tansiyonu düşürür mü?" sorusu yanıtlanırken; bitkinin çayı, suyu ve baharatından söz edilmelidir. Böylelikle birçok kişinin cevap almak istediği "Kekik suyu tansiyonu etkiler mi?" sorusunun yanıtı da eksiksiz olarak belirtilebilir. Dolayısıyla "Farklı formlarda tüketilebilen kekik tansiyonu çıkartır mı, düşürür mü?" sorusu, yapılan bilimsel araştırmalardan elde edilen verilerle yanıtlanmalıdır.

Kekik Tansiyonu Düşürür Mü?

Bilimsel isminin Thymus olduğu bilinen kekik, Lamiaceae familyasına ait keskin kokuya sahip olan bir bitkidir. Bu bitkinin yaban kekiği gibi farklı türleri mevcuttur. Ayrıca kekik; çayı, suyu, yağı ve toz baharatı elde edilebilen bitkiler arasındadır. Dolayısıyla kekiğin farklı tüketim formlarının tansiyon üzerindeki etkisi merak edilir. Bu bağlamda ilk olarak "Kekik ve dağ kekiği tansiyonu düşürür mü?" sorusunun yanıtına yönelik bilgiler sunulabilir. Temelde kekik, tansiyonu geçici olarak düşürebildiği bilinen bir bitkidir. Ancak uzmanlar tarafından da belirtildiği üzere bu bitkinin tansiyonu olumsuz yönde etkilememesi amacıyla aşırı miktarda tüketilmemesi gerekir.

Kekik Suyu Tansiyonu Etkiler Mi?

Timol, simol, acı esanslar, flavonit ve çeşitli mineralleri içeren kekik; çayı, suyu ve toz baharatı elde edilerek ya da taze haliyle çeşitli tariflere eklenerek tüketilebilir. Bu bitkinin vücut üzerindeki faydalarının görülmesi için sıklıkla tüketilen formları ise çayı ve suyudur. Pek çok rahatsızlığın iyileşme sürecinde vücudu desteklediği bilinen kekik çayı ve suyu, kan basıncını düzenleme konusunda etkili olabilir. Dolayısıyla kekik suyu ve çayı, tansiyon hastaları tarafından bir uzmana danışılarak tüketilebilir. Az miktarda ve düzenli olarak tüketildiği takdirde kekik suyu ve çayının, tansiyonu geçici olarak düşürebildiği bilinir.

Kekik Suyu ve Çayı Tansiyonu Çıkartır Mı, Düşürür Mü?

Kan basıncını düzenleme konusunda etkili olabilmesi ile kekik bitkisinin yüksek tansiyona iyi gelebildiği söylenir. Ancak kekik suyu ve çayının doğru bir şekilde tüketilmesi de önemli olan hususlar arasındadır. Nitekim aşırı miktarda ya da uygun olmayan durumlarda tüketilmesi ile kekik suyu ve çayının tansiyonu düşürmek yerine yükseltebildiği görülür. Bu bağlamda kekik suyu ve çayının tansiyon düşürücü etkisinin görülebilmesi için aşağıdaki önerilere göre tüketilmesi mümkündür;