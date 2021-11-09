Kemik erimesindeki tehlike! Sakatlık nedeni olabilir

Yaşlılık ile ortaya çıkan problemlerin başında gelen osteoporoz ya da halk arasındaki adıyla kemik erimesinin ileri yaş grubunda ciddi komplikasyonlara yol açtığının altını çizen Fizik Tedavi Uzmanı Uzm. Dr. Gül Erden Hocaoğlu, ''Kemik erimesine bağlı kırıklardan, sakatlıklardan, deformitelerden korunmak mümkün" dedi.

Kemikteki yapımın, yıkımı karşılayamadığı durumda kemik erimesi yani osteoporoz geliştiğini belirten Uzm. Dr. Hocaoğlu, ''Kemikler düşünülenin aksine durağan yapılar değil. Doğumdan itibaren yapılıp yıkılan, tekrar yapılıp tekrar yıkılan oldukça aktif bir yapı. Yaklaşık 30 yaşına kadar kemik yapımı, yıkımından daha fazla oluyor ve kemik kütlesi artıyor. Bu dönemde kemiğin enine ve boyuna büyümesini görüyoruz. Ancak yaşlanma başta olmak üzere bazı faktörler kemik yıkımını artırıp yapımını azaltıyor. Sonuç olarak da kemik kütlesinde azalmayla, kemik erimesiyle karşılaşıyoruz" diye konuştu.

Osteoporozun erken evrede belirti vermeyebileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Hocaoğlu, ''Kemik erimesi ileri dönemde belirti vermeye başlıyor. Kemik kütlesindeki azalma ile birlikte hastalarda kemik kırığına, çökmelerine bağlı olarak ağrı görebiliyoruz. Boyun kısalması, eğri postür, kemiklerin kolay kırılabilir hale gelmesi de osteoporozda ortaya çıkan semptomlar arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.