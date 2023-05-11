Kemik erimesine karşı en iyi önlem! Yılda bir kere...

Osteoporoz tanısı koyulmuş kişinin tedaviye başlamadığı takdirde kırıkların meydana gelebileceğine dikkat çeken Baloğlu, "Osteoporozdan korkmamızın en önemli sebebi, bu hastalığı eğer biz ciddiye almazsak ilerleyen süreç içerisinde kırıkların oluşma riski doğuyor. Bir kırık oluştuğu zaman kişide iş kaybı, yaşam kalitesinde kayıp gibi sorunlar meydana gelir.

Yaptığımız tedaviye göre maliyetler çok daha yüksek seviyeye ulaşır. Osteoporozu ciddiye alıp tedavi etmemizdeki amaç, kırıkları önleyip kişilerin yaşam kalitesini arttırmaktır. Özellikle 50 yaş üzerindeki bayanlarda osteoporoz çok daha yüksek görünmektedir. Ama ülkemizde dikkatimizi çeken, erkeklerde de artık giderek artmasıdır. 50 yaş üzeri vatandaşın mutlaka bu konu üzerinde kontrole gelmeleri gerekiyor. Vatandaşlarımız yılda bir defa dahi olsa kemik taraması yaptırması gerekiyor" diye konuştu.