Kemik sağlığını yerle bir ediyor! Bu gıdanın aşırı tüketimi vücuttaki kalsiyumu bitiriyor...

Kalsiyum kadar önemli bir mineral olan fosfor da kemik sağlığı için çok önemli bir mineraldir. Süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri fosfor mineralinden zengin kaynaklardır.

Kemik sağlığı için önemli olan vitaminlerden birisi de D vitaminidir. Günlük 10-15 dakika bilek içlerini güneşlendirmek kemik sağlığına destek olacaktır.