Kemikleri adeta çelik gibi yapıyor! Bağışıklık dostu bu besin her derde deva oluyor...

Hastalıklara karşı korunmak için tükettiğimiz besinler çok önemli. Özellikle sağlıklı ve sebze dolu bir öğünle beslenmek bağışıklığı güçlendirerek, vücuttaki zararlı bakterilere karşı önemli derecede koruma sağlar. Peki hem bağışıklığınızı güçlendirip hem de kemiklerinizi çelik gibi yapmak ister misiniz? Bu besin vücudunuz üzerinde mucizeler yaratıyor. İşte detayları…
Brokoli, onlarca besin açısından zengin, doyurucu ve lezzetli bir sebze olarak bilinir. Sağlığa birçok yararıyla bilinen bu besin tam bir vitamin deposu. Öyleyse gelin sağlığa olan faydalarının neler olduğuna birlikte bakalım.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR
Vücut direncini arttırdığı bilinen brokoli, bağışıklık sistemini çelik gibi olmasını sağlar. Özellikle soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı korumada önemli rol oynar. Bu yüzden vitaminlerle dolu olan bu mucizevi besini düzenli olarak tüketmenizde fayda var.
KANSERİ ÖNLER
Brokoli, karnabahar, brüksel lahanası vb. gibi sebzeler kanserle mücadele etmede ve bağışıklığı artırmada oldukça etkilidir. Yapılan araştırmalar sonucu, brokolinin meme ve rahim kanserini önlemede son derece etkili olduğu ortaya çıktı.
KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR
Brokoli, lif açısından oldukça zengin bir besindir. Gıda Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bir brokoli çeşidi kandaki LDL-kolesterol düzeylerini, yüzde 6 oranında düşürmeye yardımcı olduğunu tespit etti.
KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR
Brokoli zengin kalsiyum ve K vitamini içeriği sayesinde kemikleri güçlendirir. Sağlık dostu olan bu besin, içerdiği K vitamini sayesinde kemik erimesi gibi hastalıkların önüne geçer.
KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER
Görünüşü küçük fakat faydası büyük olan bu besin, vücuttaki kan basıncını düzenleyerek, kalp sağlığını korur. Aynı zamanda brokoli, damarların zarar görmesini önler.