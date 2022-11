Kemikleri adeta çelik gibi yapıyor! Hiç duymadığınız bu kalsiyum deposundan günde 3 tane yemek yetiyor…

KEMİK VE EKLEMLER İÇİN HANGİ BESİNLER ÖNEMLİDİR?

Kemiklerinizi ve eklemlerinizi yaşlanmayla birlikte gelen normal aşınma ve yıpranmadan korumak için bir bardak sütten daha fazlasına ihtiyacınız vardır. Bu besinlerin önerilen miktarını günlük olarak almak, eklemlerinizi uzun vadede koruyabilir.

Kalsiyum: University of Toledo Medical Center'da ortopedi cerrahı olan Doktor Anthony Kouri, "Bu mineral vücutta birçok amaca hizmet eder, ancak güçlü kemikler için temeldir" diyor. "Vücutta doğal olarak bulunmadığından gıda yoluyla tüketilmesi gereken bir besindir" diye ekliyor. Yetişkinlerin günlük 1.000 miligram kalsiyuma ihtiyacı vardır.

D Vitamini: Dr. Kouri, "Kalsiyumun emilmesi için gereklidir ve bu vitaminden yoksun kişilerin kemikleri çok yumuşak olabilir ve hatta uzuvlarda şekil bozuklukları gelişebilir" diyor. D vitamini için tavsiye günde 600 IU'dur.

Kolajen: Hayvan bağ dokusunda bulunan kollajen, insan vücudunda da en çok bulunan proteindir. Deride, kaslarda, kemiklerde ve tendonlarda bulunur ve eklem sağlığını korumak ve artrit ağrısını tedavi etmek için üzerinde etkili bir besindir. Kollajen için günlük bir önerilen miktar yoktur, ancak et yiyenler günlük olarak bol miktarda kolajen alırlar.

C Vitamini: Bağışıklığı güçlendiren bu besin, kollajen sentezini destekler. Dr. Kouri, "Ayrıca, C vitamini kemik oluşturan hücreleri uyarır ve D vitamininin kalsiyumu emme yeteneğini artırır" diyor. C vitamini önerileri cinsiyete ve gebelik durumuna göre 75 ila 120 miligram arasında değişir.

Omega-3'ler: Bu sağlıklı yağ asidinin vücuttaki iltihaplanma seviyelerini düşürdüğü gösterilmiştir. Koşmak, akut inflamasyonun yaygın bir nedeni olduğundan, optimum düzeyde omega-3 tüketmek eklemleri koruyabilir. Bir günde almanız gereken omega-3 miktarı için kesin bir değer yoktur, ancak National Institute of Health, kadınlar için 1,1 gram ALA ve erkekler için 1,6 gram ALA.(alfa-linolenik asit—vücudunuzun kendi başına yapamadığı esansiyel bir yağ asidi) önerir.

Magnezyum: Toplam magnezyumun yaklaşık yüzde 60'ı kemiklerde depolanır ve yeterince tüketilmemesi osteoporoza yol açabilir. D vitamininin aktive edilmesinde de önemli bir rol oynar.

K Vitamini: Bu besin, kalsiyumun kemiğe ulaşması için bir mekik görevi görür, diye açıklıyor Kouri. Yetişkin erkeklerin günde 120 mikrogram (mcg) K vitaminine ihtiyacı varken, kadınların 90 mcg'ye ihtiyacı vardır.

Neyse ki, bu besinleri elde etmek zor değildir. Faydalarından yararlanmak için bu yiyecekleri beslenmenize dahil edin.