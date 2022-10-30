Kemikleri çelik gibi sağlamlaştırıyor! İşte altın değerinde su

Vücut dengesini korumak için ihtiyaç duyulan kalsiyum, magnezyum gibi besin öğelerinin eksikliği, kemik hastalıkları başta olmak üzere önemli sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Uzmanlar, düzenli maden suyu tüketiminin magnezyum ihtiyacını gidererek kemik sağlığını korumada önemli bir araç olabileceğine dikkat çekiyor. Magnezyum, insan sağlığı için önemli minerallerden biri olarak öne çıkıyor. Kemik gelişiminde ve sağlığında kalsiyum ve D vitamininin etkileri iyi biliniyor olsa da magnezyumun önemi çoğu zaman göz ardı ediliyor. Vücuttaki magnezyum depolarının yarısı doku ve organlardaki hücrelerde, diğer yarısı da kemik hücrelerinde kalsiyum ve fosfatla birlikte yer alıyor. Magnezyumun yalnızca yüzde 1 kadarı kanda serbest halde bulunuyor.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ KEMİK ERİMESİNE NEDEN OLUYOR Magnezyum eksikliğinin önemli sağlık sorunlarına yol açtığını söyleyen Dr. Şule Aktaç, "Magnezyum yetersizliğinden kaynaklı oluşan hastalıklar bir anda kendini belli eden değil, zamanla ortaya çıkan hastalıklardır. Hücrelerin yetersiz düzeyde magnezyum emilimi sonucunda kemiğin önemli bileşenlerinin eksikliğine, iltihap yapıcı bileşenlerin artışına, vücudun kalsiyum dengesini sağlayan paratiroid hormonunun ve D vitamini düzeylerinin azalmasına neden oluyor.

BU BESİNLERİ FAZLA TÜKETMEYİN!

Magnezyum eksikliğinin sebebi kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Ispanak, pazı, bamya, fındık, fıstık gibi oksalat içeren besinleri fazla tüketmenin sonucunda magnezyum eksikliği ortaya çıkabiliyor. Ayrıca aşırı alkol tüketen insanlarda da magnezyum eksikliğine sıkça rastlanabiliyor. Bütün bu sebepler kemik erimesi gibi hastalıklara sebep olur. Bu hastalıkları önlemek için magnezyum dengesinin korunması gerekiyor.

Magnezyum, kalsiyumla birlikte çalışır ve etkin olabilmeleri için her iki mineralin uygun oranda alınması gerekir. Beslenme düzeninde kalsiyum-magnezyum oranının 2:1 olmasını öneriyoruz. Örneğin 100 mg kalsiyum alınıyorsa 50 mg da magnezyum alınmalı. Bu şekilde vücudun besin dengesi korunmuş olur" dedi.