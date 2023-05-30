Kereviz Gaz Yapar Mı? Yetişkinlerde, Bebeklerde, Emziren Annelerde Kereviz Gaz Yapar Mı?

Kereviz gaz yapar mı ya da çiğ kereviz gaz yapar mı, çiğ olarak da tüketilen kereviz için çok önemlidir. Kereviz; vitamin, antioksidan ve lif içeriğiyle bazı sebzelerin önüne geçer. Hem pişirilerek hem de çiğ tüketilir. Çiğ de tüketilen ve lif açısından yüksek olan kereviz, sindirilirken gaz sorunlarına neden olabilir. Herkesin tüketebileceği kereviz, bebeğe gaz yapar mı, baktığımızda bebeğin bağırsakları hassas olduğu için gaz yapabilir. Ayrıca pişmiş kereviz gaz yapar mı, sorduğumuzda yine lif oranı düşmediği için gaz yapmaktadır.

Kereviz Gaz Yapar Mı?

Kereviz; patates, pancar, havuç gibi çok fazla nişastalı olmayan bir kök sebzedir. Kökü ve yapraklarıyla tüketilebilen kereviz, pürüzlü bir yüzeye sahip olmasıyla farklı bir dış görünüşe sahiptir. Kerevizin lif oranı yüksek, karbonhidrat miktarı düşüktür.

Kereviz, kışın favorilerinden olan ve en çok tüketilen kök sebzelerden biridir. Güçlü ve keskin bir kokusu nedeniyle tüketmekten kaçınanlar olsa da kerevizin faydalarını saymakla bitiremeyiz. Türk mutfağında özellikle zeytinyağlı yemeği tercih edilen kereviz, vitamin ve mineral açısından oldukça fazla zengin bir sebzedir. Ayrıca Avrupa'da kullanılan en eski sebzelerdendir. Ayrıca ABD ve Kanada'da çok fazla tüketilmezken Polonya, Almanya, Hollanda ve Fransa'da sıklıkla tüketilen sebzeler arasınadır. Kış sebzesi olsa da kerevizi eylül-nisan aylarında da tezgâhlarda görebilirsiniz.

Yetişkinlerde, Bebeklerde, Emziren Annelerde Kereviz Gaz Yapar Mı?

Kereviz içindeki yüksek liften ötürü gaz oluşumuna yol açan bir besindir. Gaz problemi genellikle sindirim sistemiyle ilişkilidir. Sindirim sisteminde gaz durumu: şeker ve posa yani lif bakımından zengin olan gıdalar, gaz probleminin ortaya çıkmasını daha çok tetiklemektedir. Normalde herhangi bir rahatsızlığı olmayan bireyler bile gün boyu yaklaşık olarak 10 kere gaz çıkarmaktadır. Ancak bazı gıdalar midemizde tam olarak sindirilemeden bağırsaklarımıza geçerse o zaman bu durum sıkıntı vermeye başlar. Bu duruma bağlı olarak çiğ besin ve sebzelerde, bağırsakların çalışması daha çok artacağından daha fazla gaz çıkarma sorunu baş gösterebilir.

Posa yani lif bakımından zengin olan kereviz sindirilirken bazı gaz problemleri ortaya çıkmaktadır. Diyet lifi açısından zengin olan kereviz, ince bağırsağa gelene kadar parçalanamayıp gaz oluşumuna sebep olabilir. Tüketim miktarı ve sıklığına göre gaz problemi yaratabilir. Bu nedenle aşırıya kaçmamalı ve iyice çiğneyerek yemeye özen göstermelisiniz. Bunun yanı sıra, gaz yapıcı diğer gıdaları da kereviz ile birlikte tüketmemeye dikkat etmelisiniz. Bunun yanında sindirim sistemi üzerindeki faydası çok fazla olan bu sebzenin emziren anne tarafından tüketilmesi gaz oluşumuna neden olabilmektedir. Annenin aldığı besinler bebeği de etkilerken anne sütünden bebeğe geçen gaz, bebeğin kendini rahatsız hissetmesine neden olabilmektedir. Bu edenle annelerin kereviz tüketirken aşırıya kaçmaması önerilir.