Keşke daha önceden bilseydim diyeceksiniz: Fıtık ağrısını ortadan kaldıran egzersiz!

"BOYUN FITIĞINDA EN SIK ŞİKAYET KOL AĞRISIDIR" Boyun fıtığı olup olmadığına dair de belirtilerin neler olabileceğini ifade eden Değirmenci, "Omurlar arasında yer alan disklerin dejenere olup elastikiyetini yitirmesi ve omurlar arasından dışarı taşması ile fıtık ortaya çıkmaktadır. Boyun fıtığında en çok rastlanılan şikayet boyun ağrısına kol ağrısının eşlik etmesidir. Fıtıklaşan diskler sinir uçlarına bası yapıp şiddetli ağrıya neden olabilir. Yapılan fizik muayene sırasında kol veya elde kuvvet ve his kaybı tespit edilebilir. Nörolojik muayene teşhislerine göre radyolojik inceleme istenir. Tek başına MR görüntüleme ile boyun fıtığı tanısı konulmaz. Hastanın şikayeti, muayene teşhisleri ve radyolojik incelemeler örtüştüğü takdirde boyun fıtığı tanısı konur" dedi.





"HASTAYA YAKLAŞIMDA İLK BASAMAK AKUT YA DA KRONİK AYIRIMIDIR"

"Boyun ağrısı yakınması olan akut durumlarda ağrının, hasara sekonder gelişmiş olan ödem ve inflamatuar durumunun kontrol altına alınması, hasar gören yapıların korunması, erken mobilizasyonuna geçilmesi, ekleme binen yükün azaltılması ve egzersizler tedavinin temel öğeleridir" diyerek tedaviler hakkında da konuşan Uzm. Dr. Büşra Değirmenci söyle devam etti:

"Kronik döneme geçildiğinde eklem hareket açıklığının sağlanması, kas gücünün, dayanıklılığının ve koordinasyonunun kazanılması, normal aktiviteye dönüşün hızlandırılması ve patolojinin tekrar etmesinin önlenmesi tedavide uygulanması gereken yöntemlerdir. Cerrahi yöntemler ise şe şekildedir: Medikal tedavi, sıcak-soğuk uygulamalar, egzersiz, çeşitli fizik tedavi modaliteleri, tetik nokta enjeksiyonu, kuru iğneleme, ozon enjeksiyonu, proloterapi, omurgaya yönelik enjeksiyonlar ve sinir blokları gibi enjeksiyon yöntemleri, kinezyolojik bantlama, ortezleme ve cerrahi yöntemler kullanılmaktadır."



30-40 DAKİKADA BİR KISA MOLALAR VERİLMESİ

Boyun ağrısının hafifletilmesi adına tavsiyelerde de bulunan Değirmenci, "Boyun ağrısı yaşayan kişilerde yastık kullanımı önemlidir. Uyurken de boynun doğal duruşunun bozulmaması gerekmektedir. Yastığı yanlış pozisyonda kullanmak boyun kaslarında spazma, kafanın öne doğru itilmesiyle boyun düzleşmesine yol açabilir. Sigara kullanımı disklerde dejenerasyona yol açarak fıtıklaşmaya zemin hazırladığı için sigara kullanımından kaçınılmalıdır. Masa başı çalışanlarda uygun ergonomik değişiklikler yapılması oldukça önemlidir. Bilgisayar ekranı ile baş mesafesi çok fazla olduğunda kişi daha iyi görebilmek için boynunu öne doğru uzatma ihtiyacı duymakta, bu da boyun düzleşmesine yol açabilmektedir. Klavye ve mouse dirsekler 90 derece bükülü ve destekli şekilde kullanılacak durumda konumlandırılmalıdır. Boynun aynı pozisyonda sürekli durması kasların zorlanmasına ve yorulmasına yol açarak boyun ağrısının oluşumuna katkı sağlar. Bunu önlemek için 30-40 dakikada bir kısa molalar verilmesi, molalarda egzersiz yapılması önerilmektedir" ifadelerini kullandı.

Değirmenci son olarak boyun ağrısından kurtaracak basit egzersiz önerilerini şu şekilde sıraladı: