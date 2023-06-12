Kesme tahtalarında bekleyen tehlike! Bu şekilde kullanımı hormonları bozuyor

Plastik kesme tahtaları, BPA ve ftalatlar gibi endokrin bozucular içerir. Endokrin vücuda hormonların salgılanmasını kontrol eden bezin adıdır. Burada meydana gelebilecek bir sorun hormon bozukluklarına ve devamında ise daha büyük sorunlara neden olabilir.
Plastik kesme tahtalarınızı bulaşık makinesine koyuyor musunuz? Eğer öyleyse, kendinizi hormona müdahale eden endokrin bozuculara maruz bırakıyor olabilirsiniz. İşte bilmeniz gerekenler.
Belirli koşullar altında (örn. ısı, güneş) plastik bu maddeleri sızdırabilir. 2022'de yapılan bir araştırma, yeniden kullanılabilir plastik su şişelerini bulaşık makinesine koymanın kimyasalların şişeden içerideki içme suyuna geçmesini teşvik ettiğini buldu. Aynı şeyin plastik kesme tahtaları için de geçerli olması muhtemeldir.
Kesme tahtalarınızı bulaşık makinenizde sıcak yıkamaya koyarak dezenfekte ettiğinizi düşünebilirsiniz, ancak gerçekte bu, tahtayı bir sonraki kullanımınızda yiyeceğinize bulaşabilecek plastikteki zararlı kimyasalları çözüyor olabilir.
Ek olarak, kesme işlemi, plastikte bakterilerin barınabileceği derin oluklar oluşturur, bu da kullanılmış plastik kesme tahtalarının bulaşık makinesinde tamamen dezenfekte edilmesini çok zorlaştırır.
Bu olukları gerçekten temizlemek için bir fırça kullanmanız gerekiyor. Bu nedenle, plastik bir kesme tahtası kullanıyorsanız, onu bulaşık makinesine koymak yerine kendiniz iyice ovalayın.
Wisconsin Üniversitesi'nden eski bir çalışmada, araştırmacılar hem kullanılmış hem de yeni ahşap ve plastik kesme tahtalarına E. coli ve Salmonella dahil olmak üzere birkaç bakteri yerleştirdiler.
Ahşap kesme tahtaları, bakteri güvenliği açısından sürekli olarak plastik tahtalardan daha iyi performans gösterdi.
Ahşap kesme tahtaları plastikten daha sağlıklı olabilir ve hormonal sağlığınız için daha iyi olabilir (ahşap parçaları birbirine yapıştırmak için plastik içeren yapıştırıcılar kullanmamaları koşuluyla).
Bazı plastik kesme tahtaları, bakteri oluşumunu engellemek için antibakteriyel maddelerle kaplanır, ancak bu sadece bakteri oluşumunu diğer kimyasallarla değiştirir ve genellikle endokrin bozucular içerir. Bu tür amaçlar için kullanılan çok yaygın bir antibakteriyel kimyasal, triclosan içeren Microban'dır. Uzmanlar, hormonu bozan özellikleri nedeniyle triklosanı tehlikeli olarak tanımıyor.
Triklosan el yıkama ve dezenfektanlardan aşamalı olarak kaldırılmış olsa da, kesme tahtaları da dahil olmak üzere diğer günlük ürünlerde hala bulunması muhtemeldir.
Bazı insanlar plastik kesme tahtalarını temizlemek için suyla seyreltilmiş çamaşır suyu gibi güçlü kimyasallar da kullanır. Bu, yiyeceklerinizi bu tür kimyasallarla kirletmek gibi korkunç bir olasılık yaratır.
Domates veya zerdeçal açısından zengin yiyecekleri plastik bir kaba koyarsanız, kırmızıya veya sarıya döndüğünü göreceksiniz. Bunun nedeni, bileşenlerin plastiğin matrisine sızmış olmasıdır. Tahtanıza sert temizlik maddeleri de sızabilir ve üzerinde kestiğiniz yiyecekleri potansiyel olarak kirletebilir.
KESME TAHTASI NASIL OLMALI?
Plastik kesme tahtaları kadar kullanımı kolay ancak sağlığınız için daha güvenli olan pek çok alternatif var.
Örneğin cam, bakterilerin oyalanması için yer sağlamayan gözeneksiz bir yüzeydir. Plastik tahtalar gibi cam olanlar da bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Bununla birlikte, cam levhaların bazı dezavantajları vardır. Cam üzerinde malzeme kesmek gürültülü olabilir ve cam kırılabilir olduğundan çocuklu veya evcil hayvanlı haneler için riskli bir malzemedir.
Cam tahtaların sert yüzeyi aynı zamanda bıçakları çabuk köreltir (seramik ve mermer levhalarda olduğu gibi). Bu nedenle cam levhalar, hamur yuvarlamak veya kesmeyi içermeyen diğer mutfak işlerini yapmak için yararlı olabilir.
Tutkalsız yapılmış ve petrol bazlı mineral yağ/mum yerine balmumu veya parçalanmış hindistan cevizi yağı gibi toksik olmayan bir yağ ile bitirilmiş masif tek parça ahşap kesme tahtaları kullanmanız önerilir.