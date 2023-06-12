Kesme tahtalarında bekleyen tehlike! Bu şekilde kullanımı hormonları bozuyor

Plastik kesme tahtaları, BPA ve ftalatlar gibi endokrin bozucular içerir. Endokrin vücuda hormonların salgılanmasını kontrol eden bezin adıdır. Burada meydana gelebilecek bir sorun hormon bozukluklarına ve devamında ise daha büyük sorunlara neden olabilir.

Plastik kesme tahtalarınızı bulaşık makinesine koyuyor musunuz? Eğer öyleyse, kendinizi hormona müdahale eden endokrin bozuculara maruz bırakıyor olabilirsiniz. İşte bilmeniz gerekenler.

Belirli koşullar altında (örn. ısı, güneş) plastik bu maddeleri sızdırabilir. 2022'de yapılan bir araştırma, yeniden kullanılabilir plastik su şişelerini bulaşık makinesine koymanın kimyasalların şişeden içerideki içme suyuna geçmesini teşvik ettiğini buldu. Aynı şeyin plastik kesme tahtaları için de geçerli olması muhtemeldir.