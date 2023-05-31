Kestane Gaz Yapar Mı? Yetişkinlerde, Bebeklerde, Emziren Annelerde Kestane Gaz Yapar Mı?

Kestane, faydalı etkisi nedeniyle özellikle kış aylarında sıklıkla tüketilen bir besindir. Kestanenin gaz yapıcı etkisinin olup olmadığı en çok merak edilen konudur. Peki, kestane gaz yapar mı? Özellikle bebeklerde kestane tüketimi konusunda hassas davranılması gerekir. Kestane bebeklerde gaz yapar mı sorusu da bu kapsamda aklınıza gelebilir. Emziren anne kestane yiyebilir mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kestane Gaz Yapar Mı?

Kestane, çiğ olarak tüketilebileceği gibi yanmaz tavada pişirilerek de tüketilebilir. Kestanede yoğun şekilde lif, vitamin ev mineral bulunur. Bu özelliği nedeniyle kestane, metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlar. hızlı çalışan metabolizma da gaz oluşumuna neden olabilir. Lif açısından zengin olan besin kaynakları gaz, ishal gibi sindirim sistemi sorunlarının kaynağıdır.

Kestane, alerjik reaksiyonlara neden olan bir besin kaynağıdır. Bünyenizde kestane intoleransı gibi sorunlar varsa gaz, ishal ve benzeri sindirim sistemi sorunları yaşayabilirsiniz. Bu nedenle özellikle yeni doğum yapmış kadınların ve 3 yaş altı bebeklerde kestane tüketiminde hassas olunmalıdır.

Emziren Anne Kestane Yiyebilir Mi?

Anne sütü, annenin aldığı besinlerle doğru orantılı şekilde besin değerine sahiptir. Kestane, gaz yapan bir yiyecek olduğu için emziren annenin yoğun şekilde kestane tüketmesi uygun değildir.

Kestane, yoğun şekilde karbonhidrat içerdiğinden, aşırı tüketimi kilo sorununa da neden olabilir. Bunun yanında şeker ve tansiyon hastalarının da kestane tüketiminde temkinli olmasında fayda vardır. Kestane, yeterli ölçüde tüketildiğinde son derece faydalı olmasına rağmen fazla miktarda tüketilmesinin çeşitli zararları olabilir.