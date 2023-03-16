Keten Tohumu Nedir? Keten Tohumu Ne İşe Yarar, Faydaları Neler ve Nasıl Tüketilir?

Keten tohumu ne işe yarar ve nasıl tüketilir, sağlık konuları arasında en popüler konulardandır. Bitkisel bir besin olarak keten tohumu olan keten tohumu omega 3 besini açısından oldukça zengindir. Bunun için keten tohumu faydaları nelerdir baktığımızda omega 3 yağının faydaları kapsamında değerlendirebilir. Sağlıklı lif ve antioksidan kaynağı olduğu için keten tohumu neye iyi gelir, kas sistemi ve kanser gibi hastalıklarda çok iyidir. Bu nedenle nasıl tüketilir, baktığımızda bütün tüketilmemesi gerektiği önerilmektedir.

Keten Tohumu Nedir?

Uzun yıllardır yetiştirilen ve gıda sanayisinde çok fazla kullanılan keten tohumu son yıllarda sağlıklı yaşam tarzının daha da popüler olması ile ün kazanmış bit bitkidir. Keten tohumu, chia tohumu ya da kinoa gibi popüler gıdalardan biri değildir ama keten tohumu, faydaları açısından aslında beslenmenizde düzenli olarak tüketebileceğiniz bir üründür. Faydaları arasında ilk olarak keten tohumunun omega 3 deposu olduğu akla gelir. Topraksı bir tada sahip bu kahverengi tohumlar, görünümüyle de susama benzmektedir.

Akdeniz ikliminde yetişen keten tohumu, hızlıca büyüyebilen yararlı bir bitkidir. Susama benzemenin yanında rengi de koyu kahverengidir. Yaz aylarında tohumları oluşmaya başlayan keten tohumunun sivri yaprakları ve çiçekleri bulunur. Omega-3, Omega-6 ve Omega-9 yağ asitlerini barındıran keten tohumu; mineraller, aminoasitler, vitaminler ve protein açısından zengindir. Aynı zamanda kansere karşı lignanlar ile yüksek oranda çözünür ve çözünmez lif içerir.

Keten Tohumu Faydaları Nelerdir?

Bu denli mineral ve vitamin açısından zengin olan keten tohumun faydaları saymakla tükenmez. Hem sanayi alanında hem de besinsel bir gıda olarak kullanılmaktadır ancak biz bu yazımızda besinsel gıda olarak faydalarının neler olduğuna değineceğiz. Bunların yanında bitki öncelikli olarak liflerinden ve tohumlarından yararlanmak amacıyla yetiştirilir. Faydalarını sıralayacak olursak:

Müshil etkisi ile kabızlık sorunu yaşayanlara önerilir.

Zayıflama ve diyet konusunda yardımcı besin olarak sıklıkla kullanılır.

Bitkinin tohumu yüksek oranda Omega 3 ve B12 vitamini içerdiği için son derece yararlıdır. Vejetaryenlerin günlük diyetlerinde keten tohumuna mutlaka yer vermeleri tavsiye edilir.

Kolesterol düşüren, bağırsakları çalıştıran ve temizleyen keten tohumu felce ve kansere karşı da etkilidir.

Keten tohumu yağı emziren annelerin sütünün kalitesini artırır.

Keten Tohumu Ne İşe Yarar?

Keten tohumu cilt güzelliğinden tutun da kanseri önleyeicilik gibi pek çok işlevi vardır. Bunlar arasında en belirgin olanları ise şunlardır:

Keten tohumunun 2 çorba kaşığı 6 gram lif, 4-5 gram bitkisel proteinin yanı sıra B grubu vitaminler, magnezyum, manganez, fosfor, bakır ve tiamin içerir. Magnezyum uyku ve ruh halini iyileştirirken, manganez kolajen üretimini destekleyerek cilt sağlığı ve kemik sağlığı üzerinde olumlu etki yaratır.

Polifenol adlı antioksidanlardan zengin olan keten tohumu, bu sayede oksidatif strese karşı kanserden ve kalp hastalıklarından korur.

Keten tohumunda bulunan yağlar kalp sağlığını destekler. Bu yağlar kötü kolesterol (LDL) ve kan basıncını düşürmede, damar sertleşmesini ve felci önlemede etkili olabilir.

Keten Tohumu Nasıl Tüketilir?

Birçok açıdan faydası bulunan keten tohumunun birden fazla tüketme biçimi vardır. Bunlar: