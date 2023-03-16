Keten Tohumu Nedir? Keten Tohumu Ne İşe Yarar, Faydaları Neler ve Nasıl Tüketilir?

Keten tohumu ne işe yarar ve nasıl tüketilir, sağlık konuları arasında en popüler konulardandır. Bitkisel bir besin olarak keten tohumu olan keten tohumu omega 3 besini açısından oldukça zengindir. Bunun için keten tohumu faydaları nelerdir baktığımızda omega 3 yağının faydaları kapsamında değerlendirebilir. Sağlıklı lif ve antioksidan kaynağı olduğu için keten tohumu neye iyi gelir, kas sistemi ve kanser gibi hastalıklarda çok iyidir. Bu nedenle nasıl tüketilir, baktığımızda bütün tüketilmemesi gerektiği önerilmektedir.
Uzun yıllardır yetiştirilen ve gıda sanayisinde çok fazla kullanılan keten tohumu son yıllarda sağlıklı yaşam tarzının daha da popüler olması ile ün kazanmış bit bitkidir. Keten tohumu, chia tohumu ya da kinoa gibi popüler gıdalardan biri değildir ama keten tohumu, faydaları açısından aslında beslenmenizde düzenli olarak tüketebileceğiniz bir üründür. Faydaları arasında ilk olarak keten tohumunun omega 3 deposu olduğu akla gelir. Topraksı bir tada sahip bu kahverengi tohumlar, görünümüyle de susama benzmektedir.
Akdeniz ikliminde yetişen keten tohumu, hızlıca büyüyebilen yararlı bir bitkidir. Susama benzemenin yanında rengi de koyu kahverengidir. Yaz aylarında tohumları oluşmaya başlayan keten tohumunun sivri yaprakları ve çiçekleri bulunur. Omega-3, Omega-6 ve Omega-9 yağ asitlerini barındıran keten tohumu; mineraller, aminoasitler, vitaminler ve protein açısından zengindir. Aynı zamanda kansere karşı lignanlar ile yüksek oranda çözünür ve çözünmez lif içerir.
Bu denli mineral ve vitamin açısından zengin olan keten tohumun faydaları saymakla tükenmez. Hem sanayi alanında hem de besinsel bir gıda olarak kullanılmaktadır ancak biz bu yazımızda besinsel gıda olarak faydalarının neler olduğuna değineceğiz. Bunların yanında bitki öncelikli olarak liflerinden ve tohumlarından yararlanmak amacıyla yetiştirilir. Faydalarını sıralayacak olursak:
Keten tohumu cilt güzelliğinden tutun da kanseri önleyeicilik gibi pek çok işlevi vardır. Bunlar arasında en belirgin olanları ise şunlardır:
Birçok açıdan faydası bulunan keten tohumunun birden fazla tüketme biçimi vardır. Bunlar: