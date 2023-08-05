Kilo vermek isterken sağlığınızdan olmayın! Uzmanı uyardı: Bu şekilde kilo vermek yağ değil kas kaybına neden oluyor...

Gün geçtikçe artan diyabet hastalığına karşı uyarıda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Esra Demir, özellikle bu kişilerde bilinçsiz kilo kaybının yarardan çok zarara neden olabileceğini söylüyor. Yağ dokusu yerine kas dokusu kaybını bireylerin zayıflamak sanabileceğini belirten Dr. Demir, diyabet hastalarının da diğer tüm kişiler gibi zayıflama sürecinde dengeli beslenmesi ve kan şekerini sağlıklı seviyelerde tutması gerektiğinin altını çiziyor.

DHA Giriş Tarihi: 05.08.2023 15:41 PAYLAŞ ABONE OL

Diyabet hastalığında kontrolsüz zayıflamanın birçok tehlikeye yol açabileceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Esra Demir, "Kan şekerinin yükselmesiyle seyreden diyabetin vücutta birçok organ ve sistemin hasarına sebebiyet veren kronik bir hastalık. Hareketsiz yaşamın ve sağlıksız beslenmenin artmasıyla diyabetin Türkiye'de ve Dünya'da görülme sıklığı artmıştır. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Dünya çapında 422 milyon diyabet hastası mevcuttur. Diyabetin her yıl 1,5 milyon ölümden direkt ya da dolaylı olarak sorumlu olduğu düşünülmektedir. Durum bu kadar ciddi iken biz ne kadar tanıyoruz diyabeti? Diyabet hastalarının yüze kaçı kontrol altında tutulabiliyor? Kaç diyabet hastası hastalığını kabullenmiş ve diyetine uyum sağlayabiliyor? Tüm bu sorular diyabet tedavisinde kilit noktalar olarak karşımıza çıkıyor. Hastanın beslenme alışkanlıkları, tedavisinin hasta için uygun olup olmadığı, hastanın hayatında egzersizin olup olmadığı tedavinin en önemli basamaklarını oluşturuyor" diye konuştu.

"DİYABET TEDAVİSİNDE EN ÖNEMLİ FAKTÖR HASTANIN KİLOSU" Diyabet tedavisinde en önemli faktörün hastanın kilosu olduğuna değinen Dr. Öğr. Üyesi Demir, "Obez ya da fazla kilolu hastalarda diyabet yönetimi zorlaşıyor ve bu durum hastaya fazlaca ilaç tedavisi düzenlenmesi olarak geri dönüyor. Diyabete eşlik eden başka bir kronik hastalığı da varsa eğer hastanın alacağı ilaç sayısı ciddi oranda artıyor, motivasyonu düşüyor, ilaç etkileşimine maruz kalıyor, mide şikayetleri yaşayabiliyor, ilaçlarının vücuda yan etkilerine maruz kalabiliyor. O yüzden mümkün olan en az ilacı kullanarak şekeri kontrol altına almanın yolunu hekimler öncelikle hastanın zayıflamasını önererek veriyor. Diyabet hastalarında en kafa karıştırıcı durum da tam da burada ortaya çıkıyor. Kontrolsüz diyabete bağlı kan şeker yüksekliği, insülinin görece eksikliğine veya dokuların bu insüline direncine sebep oluyor, bu da kas dokusunda protein yapımını durdurup protein yıkımını arttıran bir mekanizmayı tetikliyor. Yani kısacası hasta zayıflıyor, çünkü kas dokusunu kaybediyor. Kollar ve bacaklar ince, gövdesi kalın bir hale geliyor. Kaldı ki göbek çevresi yağlanmasının diğer vücut bölgelerine oranla kalp damar hastalıkları ile yakından ilişkili olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.